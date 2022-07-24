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Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 25.07.2022
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-24T11:36
2022-07-24T11:36
2022-07-25T18:25
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в воскресенье в городе до плюс 30 градусов."Из-за жары городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11.00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ночное время – с 21.00 до 06.00 – службы провели полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.
https://ria.ru/20220723/moskva-1804476855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы