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Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 25.07.2022
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Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 25.07.2022
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-24T11:36
2022-07-25T18:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в воскресенье в городе до плюс 30 градусов."Из-за жары городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11.00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ночное время – с 21.00 до 06.00 – службы провели полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
11:36 24.07.2022 (обновлено: 18:25 25.07.2022)
 

Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАэрация проезжей части в Москве
Аэрация проезжей части в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в воскресенье в городе до плюс 30 градусов.
"Из-за жары городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11.00 приступим к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночное время – с 21.00 до 06.00 – службы провели полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.
Поливочная машина - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 12:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Коммунальные службы Москвы чаще поливают дороги из-за жары
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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