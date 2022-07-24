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Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна - РИА Новости, 24.07.2022
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Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна - РИА Новости, 24.07.2022
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:58
2022-07-24T19:38
экономика
цены на нефть
россия
стамбул
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около 8-9 месяцев.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По словам Устенко, на данный момент на Украине находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов."Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 миллионов тонн зёрна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев", - сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, если морские порты так и не заработают, на вывоз этого количества зерна потребуется до двух лет.
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экономика, цены на нефть, россия, стамбул, украина, оон
15:58 24.07.2022 (обновлено: 19:38 24.07.2022)
 
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна

Советник Зеленского Устенко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зерна

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Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около 8-9 месяцев.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
По словам Устенко, на данный момент на Украине находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов.
"Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 миллионов тонн зёрна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев", - сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, если морские порты так и не заработают, на вывоз этого количества зерна потребуется до двух лет.
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