https://ria.ru/20220724/zerno-1804632904.html
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна - РИА Новости, 24.07.2022
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:58
2022-07-24T15:58
2022-07-24T19:38
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около 8-9 месяцев.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По словам Устенко, на данный момент на Украине находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов."Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 миллионов тонн зёрна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев", - сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, если морские порты так и не заработают, на вывоз этого количества зерна потребуется до двух лет.
https://ria.ru/20220724/zerno-1804630944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, стамбул, украина, оон
15:58 24.07.2022 (обновлено: 19:38 24.07.2022)
Советник Зеленского: Украине нужно порядка восьми месяцев на вывоз зерна
Советник Зеленского Устенко: Украине потребуется около восьми месяцев на вывоз зерна
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" потребуется около 8-9 месяцев.
В Стамбуле
22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России
вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция
, Украина
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
.
По словам Устенко, на данный момент на Украине находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов.
"Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 миллионов тонн зёрна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев", - сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, если морские порты так и не заработают, на вывоз этого количества зерна потребуется до двух лет.