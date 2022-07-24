https://ria.ru/20220724/zakharova-1804677005.html

Захарова сравнила слова Йеллен о замедлении экономики США со смертью Ленина

Захарова сравнила слова Йеллен о замедлении экономики США со смертью Ленина - РИА Новости, 24.07.2022

Захарова сравнила слова Йеллен о замедлении экономики США со смертью Ленина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Министерства финансов США Джанет Йеллен о состоянии... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T22:10

2022-07-24T22:10

2022-07-24T23:01

цены на нефть

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экономика

министерство финансов сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джанет йеллен

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Министерства финансов США Джанет Йеллен о состоянии американской экономики. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.В воскресенье глава Минфина США заявила о замедлении экономики страны, но отметила, что, несмотря на высокий уровень инфляции, речь идет не о рецессии, а о "необходимом явлении после быстрого роста"."Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен", — написала Захарова.На минувшей неделе Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее. Таким образом, только за первый летний месяц они прибавили 1,3 процента. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как подчеркнул Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801156240.html

https://ria.ru/20220529/ssha-1791545639.html

https://ria.ru/20220624/prognoz-1798019735.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, сша, в мире, экономика, министерство финансов сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джанет йеллен, владимир ленин (владимир ульянов)