22:38 24.07.2022 (обновлено: 22:59 24.07.2022)
В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский
Депутат от ЛДПР Власов направит предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский
Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
"В понедельник (это предложение) будем направлять, в рабочий день", — сказал он.
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Он добавил, что переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей.
"Наша инициатива заключается в том, чтобы граждане Москвы через "Активный гражданин" проголосовали, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос. Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет", — отметил он.
По его словам, вокзалу предлагается вернуть его первоначальное имя, которое он носил с 1918 по 1934 годы. "Наши оппоненты на Украине выдумывают название, лишь бы оно никак не связано было с Россией и с русскими людьми. В случае с Киевским вокзалом мы возвращаем историческое название", — резюмировал парламентарий.
Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.
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