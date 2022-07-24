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В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский - РИА Новости, 24.07.2022
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В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский
В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский - РИА Новости, 24.07.2022
В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский
Предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T22:38
2022-07-24T22:59
владимир шухов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов."В понедельник (это предложение) будем направлять, в рабочий день", — сказал он.Он добавил, что переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей."Наша инициатива заключается в том, чтобы граждане Москвы через "Активный гражданин" проголосовали, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос. Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет", — отметил он.По его словам, вокзалу предлагается вернуть его первоначальное имя, которое он носил с 1918 по 1934 годы. "Наши оппоненты на Украине выдумывают название, лишь бы оно никак не связано было с Россией и с русскими людьми. В случае с Киевским вокзалом мы возвращаем историческое название", — резюмировал парламентарий.Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.
https://ria.ru/20220719/ldpr-1803451164.html
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владимир шухов, москва, россия, украина
22:38 24.07.2022 (обновлено: 22:59 24.07.2022)
 
В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский

Депутат от ЛДПР Власов направит предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
"В понедельник (это предложение) будем направлять, в рабочий день", — сказал он.
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Он добавил, что переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей.
"Наша инициатива заключается в том, чтобы граждане Москвы через "Активный гражданин" проголосовали, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос. Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет", — отметил он.
По его словам, вокзалу предлагается вернуть его первоначальное имя, которое он носил с 1918 по 1934 годы. "Наши оппоненты на Украине выдумывают название, лишь бы оно никак не связано было с Россией и с русскими людьми. В случае с Киевским вокзалом мы возвращаем историческое название", — резюмировал парламентарий.
Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.
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