https://ria.ru/20220724/vokzal-1804678729.html

В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский

В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский - РИА Новости, 24.07.2022

В мэрию направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский

Предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T22:38

2022-07-24T22:38

2022-07-24T22:59

владимир шухов

москва

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152146/11/1521461153_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_1b10824048e72a7dc1b08ee5b1010991.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов."В понедельник (это предложение) будем направлять, в рабочий день", — сказал он.Он добавил, что переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей."Наша инициатива заключается в том, чтобы граждане Москвы через "Активный гражданин" проголосовали, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос. Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет", — отметил он.По его словам, вокзалу предлагается вернуть его первоначальное имя, которое он носил с 1918 по 1934 годы. "Наши оппоненты на Украине выдумывают название, лишь бы оно никак не связано было с Россией и с русскими людьми. В случае с Киевским вокзалом мы возвращаем историческое название", — резюмировал парламентарий.Здание Киевского железнодорожного вокзала было заложено в 1914 по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Здание, построенное в стиле неоклассицизма с элементами ампира, было нетипичным для архитектуры Москвы начала XX века, когда предпочтение отдавалось модерну. К вокзальному зданию примыкает дебаркадер, спроектированный архитектором Владимиром Шуховым: пространство над платформами перекрывает односводчатое остекленное арочное покрытие длиной более 320 метров и высотой почти 30 метров. Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.

https://ria.ru/20220719/ldpr-1803451164.html

https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир шухов, москва, россия, украина