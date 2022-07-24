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Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута - РИА Новости, 24.07.2022
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Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута
Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута - РИА Новости, 24.07.2022
Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута
Правительство Британии может попросить граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой, сообщает газета... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:09
2022-07-24T14:12
в мире
великобритания
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Британии может попросить граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой, сообщает газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжения планы властей.Отмечается, что эти планы предусматривают призывы потреблять меньше энергии. Сообщения о необходимости сократить потребление могут регулярно передаваться по радио, телевидению и соцсетям.Еще одним возможным способом избежать блэкаутов является договоренность с оператором единой британской энергосистемы National Grid, которая предусматривала бы выплаты крупным потребителям за отключение электроэнергии."National Grid обратился к поставщикам электроэнергии с просьбой установить способы произведения оплаты домохозяйствам, чтобы они потребляли (электроэнергию) в периоды максимума предложения... и снижали (потребление) в другое время", - говорится в сообщении газеты.Однако отмечается, что компании British Gas и Shell этой зимой не планируют платить домохозяйствам.
https://ria.ru/20220718/zima-1803117302.html
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в мире, великобритания, shell, жкх
14:09 24.07.2022 (обновлено: 14:12 24.07.2022)
 
Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута

Telegraph: правительство Британии попросит граждан снизить потребление энергии

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Британии может попросить граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой, сообщает газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжения планы властей.
Отмечается, что эти планы предусматривают призывы потреблять меньше энергии. Сообщения о необходимости сократить потребление могут регулярно передаваться по радио, телевидению и соцсетям.
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Еще одним возможным способом избежать блэкаутов является договоренность с оператором единой британской энергосистемы National Grid, которая предусматривала бы выплаты крупным потребителям за отключение электроэнергии.
"National Grid обратился к поставщикам электроэнергии с просьбой установить способы произведения оплаты домохозяйствам, чтобы они потребляли (электроэнергию) в периоды максимума предложения... и снижали (потребление) в другое время", - говорится в сообщении газеты.
Однако отмечается, что компании British Gas и Shell этой зимой не планируют платить домохозяйствам.
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