https://ria.ru/20220724/velikobritaniya-1804622533.html

Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута

Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута - РИА Новости, 24.07.2022

Британские СМИ рассказали, как власти хотят избежать блэкаута

Правительство Британии может попросить граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой, сообщает газета... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:09

2022-07-24T14:09

2022-07-24T14:12

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство Британии может попросить граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой, сообщает газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжения планы властей.Отмечается, что эти планы предусматривают призывы потреблять меньше энергии. Сообщения о необходимости сократить потребление могут регулярно передаваться по радио, телевидению и соцсетям.Еще одним возможным способом избежать блэкаутов является договоренность с оператором единой британской энергосистемы National Grid, которая предусматривала бы выплаты крупным потребителям за отключение электроэнергии."National Grid обратился к поставщикам электроэнергии с просьбой установить способы произведения оплаты домохозяйствам, чтобы они потребляли (электроэнергию) в периоды максимума предложения... и снижали (потребление) в другое время", - говорится в сообщении газеты.Однако отмечается, что компании British Gas и Shell этой зимой не планируют платить домохозяйствам.

https://ria.ru/20220718/zima-1803117302.html

https://ria.ru/20220623/evropa-1797470992.html

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в мире, великобритания, shell, жкх