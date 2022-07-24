https://ria.ru/20220724/ukraina-1804623218.html

На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм

На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм - РИА Новости, 24.07.2022

На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм

Более одной тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:16

2022-07-24T14:16

2022-07-24T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более одной тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс