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На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804623218.html
На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм
На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм - РИА Новости, 24.07.2022
На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм
Более одной тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:16
2022-07-24T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более одной тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
14:16 24.07.2022
 
На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм

Глава нацполиции Украины: за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более одной тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Более тысячи уголовных производств начато за коллаборационную деятельность. 174 человека получили сообщение о подозрении. Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности", - написал Клименко на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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