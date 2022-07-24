На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм
Глава нацполиции Украины: за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более одной тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"Более тысячи уголовных производств начато за коллаборационную деятельность. 174 человека получили сообщение о подозрении. Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности", - написал Клименко на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.