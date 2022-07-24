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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому и Петровскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:32

2022-07-24T10:32

2022-07-24T10:33

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому и Петровскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины