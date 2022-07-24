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МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область - РИА Новости, 24.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804594938.html
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область - РИА Новости, 24.07.2022
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область
Более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей доставили МЧС и Росгвардия, сообщает пресс-служба федеральной службы войск... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:23
2022-07-24T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
мелитополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей доставили МЧС и Росгвардия, сообщает пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии.Отмечается, что более 45 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания.Также военные Росгвардии обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи соцпособий. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавались в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220723/pomosch-1804563975.html
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в мире, запорожская область, россия, мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:23 24.07.2022 (обновлено: 10:25 24.07.2022)
 
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область

МЧС и Росгвардия доставили более 300 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую область

© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,
Гуманитарная помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей доставили МЧС и Росгвардия, сообщает пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии.
"Росгвардейцы обеспечили безопасность 9 гуманитарных колонн МЧС России и выдачу 330 тонн продовольствия в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
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Вчера, 21:38Специальная военная операция на Украине
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Отмечается, что более 45 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания.
Также военные Росгвардии обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи соцпособий. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавались в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияМелитопольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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