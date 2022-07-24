https://ria.ru/20220724/ukraina-1804594938.html

МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область

МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область - РИА Новости, 24.07.2022

МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область

Более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей доставили МЧС и Росгвардия, сообщает пресс-служба федеральной службы войск... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:23

2022-07-24T10:23

2022-07-24T10:25

специальная военная операция на украине

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мелитополь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей доставили МЧС и Росгвардия, сообщает пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии.Отмечается, что более 45 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания.Также военные Росгвардии обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи соцпособий. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавались в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220723/pomosch-1804563975.html

https://ria.ru/20220722/pedofily-1804163314.html

запорожская область

россия

мелитополь

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в мире, запорожская область, россия, мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)