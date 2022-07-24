https://ria.ru/20220724/ukraina-1804594938.html
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область - РИА Новости, 24.07.2022
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область
Более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей доставили МЧС и Росгвардия, сообщает пресс-служба федеральной службы войск... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:23
2022-07-24T10:23
2022-07-24T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
мелитополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800348319_0:0:955:537_1920x0_80_0_0_d7389a76867d214ac33e916092fb3d6b.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей доставили МЧС и Росгвардия, сообщает пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии.Отмечается, что более 45 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания.Также военные Росгвардии обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи соцпособий. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавались в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220723/pomosch-1804563975.html
https://ria.ru/20220722/pedofily-1804163314.html
запорожская область
россия
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800348319_64:0:913:637_1920x0_80_0_0_9cbd8ce8c6ac2b75b7a4b6b3ed6a4efb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:23 24.07.2022 (обновлено: 10:25 24.07.2022)
МЧС и Росгвардия доставили гумпомощь в Херсонскую и Запорожскую область
МЧС и Росгвардия доставили более 300 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую область