09:08 24.07.2022 (обновлено: 11:12 24.07.2022)
Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT
NYT: шаги президента Турции Эрдогана в отношении России сводят с ума лидера США Байдена
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.
По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и "сводит с ума" Белый дом.
"Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", — приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.
"Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России", — заключил журналист.
На этой неделе Владимир Путин, Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры. На них, в частности, обсуждались политические и экономические темы, вопросы общей безопасности и ситуация в Сирии.