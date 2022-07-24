https://ria.ru/20220724/turtsiya-1804588731.html

Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT

Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT - РИА Новости, 24.07.2022

Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:08

2022-07-24T09:08

2022-07-24T11:12

в мире

владимир путин

россия

тегеран (город)

иран

нато

санкции в отношении россии

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и "сводит с ума" Белый дом."Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", — приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.Кроули напомнил об очередных угрозах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и о его поездке в Тегеран на встречу с президентами России и Ирана.На этой неделе Владимир Путин, Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры. На них, в частности, обсуждались политические и экономические темы, вопросы общей безопасности и ситуация в Сирии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/berbok-1804463828.html

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тегеран (город)

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, тегеран (город), иран, нато, санкции в отношении россии, реджеп тайип эрдоган, джо байден, сша