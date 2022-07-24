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Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT - РИА Новости, 24.07.2022
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Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT
Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT - РИА Новости, 24.07.2022
Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:08
2022-07-24T11:12
в мире
владимир путин
россия
тегеран (город)
иран
нато
санкции в отношении россии
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и "сводит с ума" Белый дом."Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", — приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.Кроули напомнил об очередных угрозах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и о его поездке в Тегеран на встречу с президентами России и Ирана.На этой неделе Владимир Путин, Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры. На них, в частности, обсуждались политические и экономические темы, вопросы общей безопасности и ситуация в Сирии.
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в мире, владимир путин, россия, тегеран (город), иран, нато, санкции в отношении россии, реджеп тайип эрдоган, джо байден, сша
09:08 24.07.2022 (обновлено: 11:12 24.07.2022)
 
Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России, пишет NYT

NYT: шаги президента Турции Эрдогана в отношении России сводят с ума лидера США Байдена

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.
По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и "сводит с ума" Белый дом.
"Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу", — приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.
Кроули напомнил об очередных угрозах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и о его поездке в Тегеран на встречу с президентами России и Ирана.

"Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России", — заключил журналист.

На этой неделе Владимир Путин, Эрдоган и Ибрахим Раиси провели в Тегеране трехсторонние переговоры. На них, в частности, обсуждались политические и экономические темы, вопросы общей безопасности и ситуация в Сирии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 10:33В мире
Бербок назвала фото Эрдогана с Путиным и Раиси вызовом для НАТО
 
В миреВладимир ПутинРоссияТегеран (город)ИранНАТОСанкции в отношении РоссииРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденСША
 
 
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