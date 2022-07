https://ria.ru/20220724/tseny-1804628713.html

СМИ: британцы начали серьезно экономить на похоронах

2022-07-24T15:21

2022-07-24T15:21

2022-07-24T15:28

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На фоне резко подскочивших цен и рекордной инфляции жители Великобритании стали экономить на похоронах, пишет The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании Sunlife.Исследование показало, что каждая шестая семья столкнулась с серьезными финансовыми затруднениями и снизила затраты на гроб и цветы.По информации издания, даже крематории повысили цены, чтобы компенсировать рост стоимости топлива.Помимо этого, отметила обозреватель, британцы должны раскошелиться на транспорт и аренду зала для проведения прощальной церемонии."Сейчас все больше людей выбирают только кремацию без каких-либо дополнительных услуг", — добавили в The Mirror.Ранее газета The Sun писала, что похоронные бюро в Британии начали предлагать гробы в аренду. В статье говорилось, что это может помочь семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.

Мадина Моргоева

