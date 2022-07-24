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СМИ: британцы начали серьезно экономить на похоронах - РИА Новости, 24.07.2022
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СМИ: британцы начали серьезно экономить на похоронах
СМИ: британцы начали серьезно экономить на похоронах - РИА Новости, 24.07.2022
СМИ: британцы начали серьезно экономить на похоронах
На фоне резко подскочивших цен и рекордной инфляции жители Великобритании стали экономить на похоронах, пишет The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:21
2022-07-24T15:28
в мире
украина
москва
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На фоне резко подскочивших цен и рекордной инфляции жители Великобритании стали экономить на похоронах, пишет The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании Sunlife.Исследование показало, что каждая шестая семья столкнулась с серьезными финансовыми затруднениями и снизила затраты на гроб и цветы.По информации издания, даже крематории повысили цены, чтобы компенсировать рост стоимости топлива.Помимо этого, отметила обозреватель, британцы должны раскошелиться на транспорт и аренду зала для проведения прощальной церемонии."Сейчас все больше людей выбирают только кремацию без каких-либо дополнительных услуг", — добавили в The Mirror.Ранее газета The Sun писала, что похоронные бюро в Британии начали предлагать гробы в аренду. В статье говорилось, что это может помочь семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html
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в мире, украина, москва, санкции в отношении россии, великобритания
15:21 24.07.2022 (обновлено: 15:28 24.07.2022)
 
СМИ: британцы начали серьезно экономить на похоронах

The Mirror: жители Британии начали экономить на похоронах из-за роста цен

© Depositphotos / Syda ProductionsПохороны
Похороны - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Depositphotos / Syda Productions
Похороны. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На фоне резко подскочивших цен и рекордной инфляции жители Великобритании стали экономить на похоронах, пишет The Mirror, ссылаясь на отчет страховой компании Sunlife.
Исследование показало, что каждая шестая семья столкнулась с серьезными финансовыми затруднениями и снизила затраты на гроб и цветы.
По информации издания, даже крематории повысили цены, чтобы компенсировать рост стоимости топлива.

"В некоторых районах Соединенного Королевства плата за кремацию превышает тысячу фунтов стерлингов (около 70 тысяч рублей. — Прим. ред.)", — уточнила автор статьи Эми Шарп.

Помимо этого, отметила обозреватель, британцы должны раскошелиться на транспорт и аренду зала для проведения прощальной церемонии.
"Сейчас все больше людей выбирают только кремацию без каких-либо дополнительных услуг", — добавили в The Mirror.
Участники акции протеста против кризиса стоимости жизни в Лондоне, Великобритания. 23 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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"Мясо больше не по карману". Как санкции ударили по британцам
Ранее газета The Sun писала, что похоронные бюро в Британии начали предлагать гробы в аренду. В статье говорилось, что это может помочь семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.
После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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