https://ria.ru/20220724/terrorizm-1804620488.html

В Сирии при обстреле церемонии открытия церкви погибло два человека

В Сирии при обстреле церемонии открытия церкви погибло два человека - РИА Новости, 24.07.2022

В Сирии при обстреле церемонии открытия церкви погибло два человека

В результате обстрела террористами мероприятия в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщило... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:46

2022-07-24T13:46

2022-07-24T13:51

в мире

сирия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В результате обстрела террористами мероприятия в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщило агентство SANA.Ранее агентство сообщило о факте обстрела. По данным SANA, удар был нанесен по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама на западе Сирии."В результате удара погибли два человека, пострадали 12", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220515/siriya-1788706732.html

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в мире, сирия