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В Сирии при обстреле церемонии открытия церкви погибло два человека
В Сирии при обстреле церемонии открытия церкви погибло два человека - РИА Новости, 24.07.2022
В Сирии при обстреле церемонии открытия церкви погибло два человека
В результате обстрела террористами мероприятия в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщило... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:46
2022-07-24T13:46
2022-07-24T13:51
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В результате обстрела террористами мероприятия в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщило агентство SANA.Ранее агентство сообщило о факте обстрела. По данным SANA, удар был нанесен по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама на западе Сирии."В результате удара погибли два человека, пострадали 12", - говорится в сообщении.
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в мире, сирия
13:46 24.07.2022 (обновлено: 13:51 24.07.2022)
В Сирии при обстреле церемонии открытия церкви погибло два человека
SANA: в Сирии при обстреле террористами церемонии открытия церкви погибло два человека