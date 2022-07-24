https://ria.ru/20220724/terrorizm-1804609095.html

Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии

Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии - РИА Новости, 24.07.2022

Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии

Террористы обстреляли снарядами мероприятие в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, есть жертвы, сообщило агентство SANA. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:31

2022-07-24T12:31

2022-07-24T13:13

в мире

сирия

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Террористы обстреляли снарядами мероприятие в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, есть жертвы, сообщило агентство SANA."Террористы нанесли удар ракетой по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама", - сообщило агентство."Есть данные о жертвах и пострадавших", - отметило издание.

https://ria.ru/20220529/siriya-1791618789.html

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в мире, сирия