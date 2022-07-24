https://ria.ru/20220724/terrorizm-1804609095.html
Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии
Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии - РИА Новости, 24.07.2022
Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии
Террористы обстреляли снарядами мероприятие в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, есть жертвы, сообщило агентство SANA. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:31
2022-07-24T12:31
2022-07-24T13:13
в мире
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153065/20/1530652074_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_46f25e7080662ff4931dfc8f81da812a.jpg
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Террористы обстреляли снарядами мероприятие в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, есть жертвы, сообщило агентство SANA."Террористы нанесли удар ракетой по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама", - сообщило агентство."Есть данные о жертвах и пострадавших", - отметило издание.
https://ria.ru/20220529/siriya-1791618789.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153065/20/1530652074_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ff4ed21e3d98f06e02930a91f87c4ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
12:31 24.07.2022 (обновлено: 13:13 24.07.2022)
Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии
Sana: террористы обстреляли церемонию открытия церкви в сирийской Скальбии, есть жертвы