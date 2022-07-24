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Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии - РИА Новости, 24.07.2022
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Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии
Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии - РИА Новости, 24.07.2022
Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии
Террористы обстреляли снарядами мероприятие в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, есть жертвы, сообщило агентство SANA. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:31
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в мире
сирия
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Террористы обстреляли снарядами мероприятие в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, есть жертвы, сообщило агентство SANA."Террористы нанесли удар ракетой по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама", - сообщило агентство."Есть данные о жертвах и пострадавших", - отметило издание.
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в мире, сирия
12:31 24.07.2022 (обновлено: 13:13 24.07.2022)
 
Террористы обстреляли церемонию открытия церкви в Сирии

Sana: террористы обстреляли церемонию открытия церкви в сирийской Скальбии, есть жертвы

© РИА Новости / Михаил АлаеддинДеревня на окраине Скальбии, Сирия
Деревня на окраине Скальбии, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Деревня на окраине Скальбии, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Террористы обстреляли снарядами мероприятие в сирийской Скальбии, где проходила церемония открытия церкви, есть жертвы, сообщило агентство SANA.
"Террористы нанесли удар ракетой по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама", - сообщило агентство.
"Есть данные о жертвах и пострадавших", - отметило издание.
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