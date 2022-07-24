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Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией
Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для США несолидно отговаривать африканские государства от сотрудничества с РФ. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:37
2022-07-24T16:41
в мире
россия
сша
африка
египет
самех шукри
сергей лавров
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для США несолидно отговаривать африканские государства от сотрудничества с РФ."Я не могу комментировать подобного рода ситуации, когда высказывают озабоченность тем, что одно суверенное государство общается с другим суверенным государством, причём государства, которые имеют давнюю историю совместной работы, историю солидарности", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.
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в мире, россия, сша, африка, египет, самех шукри, сергей лавров
16:37 24.07.2022 (обновлено: 16:41 24.07.2022)
 
Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией

Глава МИД Лавров заявил, что США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для США несолидно отговаривать африканские государства от сотрудничества с РФ.
"Я не могу комментировать подобного рода ситуации, когда высказывают озабоченность тем, что одно суверенное государство общается с другим суверенным государством, причём государства, которые имеют давнюю историю совместной работы, историю солидарности", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.
"Мне кажется, это просто даже несолидно для любой страны, тем более для США, которые рисуют себя лидерами всего мира и претендуют на абсолютно последнюю истину в самой последней инстанции, несолидно подобными вещами заниматься", - подчеркнул Лавров.
Американский солдат - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта 2021, 17:15
США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ
 
В миреРоссияСШААфрикаЕгипетСамех ШукриСергей Лавров
 
 
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