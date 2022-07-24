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Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией

Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров: США несолидно отговаривать Африку от сотрудничества с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для США несолидно отговаривать африканские государства от сотрудничества с РФ. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:37

2022-07-24T16:37

2022-07-24T16:41

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африка

египет

самех шукри

сергей лавров

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для США несолидно отговаривать африканские государства от сотрудничества с РФ."Я не могу комментировать подобного рода ситуации, когда высказывают озабоченность тем, что одно суверенное государство общается с другим суверенным государством, причём государства, которые имеют давнюю историю совместной работы, историю солидарности", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html

россия

сша

африка

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в мире, россия, сша, африка, египет, самех шукри, сергей лавров