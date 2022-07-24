https://ria.ru/20220724/spetsoperatsiya-1804675974.html

Спецоперация, 24 июля: уничтожение склада американских ракет

Спецоперация, 24 июля: уничтожение склада американских ракет - РИА Новости, 24.07.2022

Спецоперация, 24 июля: уничтожение склада американских ракет

ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon, а министр иностранных... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T22:02

2022-07-24T22:02

2022-07-24T22:02

сергей лавров

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом.Ход операцииВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.Боевая авиация уничтожила за сутки в ходе спецоперации девять штабов, семь складов с топливом и боеприпасами, а также две американские гаубицы М777. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 18 взводов гаубиц Д-20, девять взводов самоходных артустановок "Гвоздика" в ДНР.Как отмечало военное ведомство, ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников, а также перехватили ракеты РСЗО "Ураган" и HIMARS.Также министерство иностранных дел Канады заявило, что ему известно о гибели канадца на Украине. Ранее газета Politico сообщила, что группа наемников в составе двух человек из США, канадца и гражданина Швеции, воевавших на Украине на стороне Киева, была уничтожена на текущей неделе.Помимо этого, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, есть повреждения моста, но сама электростанция продолжает работать, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Срок для вывоза зернаСоветник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что для вывоза украинского зерна потребуется около 8-9 месяцев.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По словам Устенко, на данный момент на Украине находится 20 миллионов тонн зерна на экспорт и еще 40 миллионов тонн нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов. По его словам, если морские порты так и не заработают, на вывоз этого количества зерна потребуется до двух лет.Также в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее.Избавиться от антинародного режимаРоссия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ. Он подчеркнул, что такие попытки не будут успешными.Также в воскресенье Лавров заявил, что у России нет предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

https://ria.ru/20220720/zapad-1803550859.html

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сергей лавров, владимир зеленский, андрей ермак, россия, украина, киев, вмф рф, вооруженные силы рф, оон