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США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.07.2022
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США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий
США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.07.2022
США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий
Возможность диалога уничтожают США и их "подопечные" в Киеве, отказываясь от конструктива и устраивая провокации, заявил глава комитета ГД по международным... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:12
2022-07-24T14:15
в мире
энтони блинкен
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россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Возможность диалога уничтожают США и их "подопечные" в Киеве, отказываясь от конструктива и устраивая провокации, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале."Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договоренности", — написал он.По словам парламентария, госсекретаря США Энтони Блинкена пугает не перспектива голода в мире, а "обнуление" обвинений Запада."Россия здесь выступила с ответственных и конструктивных позиций, прежде всего, заботясь о недопущении продовольственного кризиса в мире и глобального голода. Тем самым, по сути, были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, вероятнее всего, и пугает господина Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке", — добавил он.Накануне в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220722/slutskiy-1804424998.html
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в мире, энтони блинкен, сша, киев, россия, оон
14:12 24.07.2022 (обновлено: 14:15 24.07.2022)
 
США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий

Глава комитета ГД Слуцкий: США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Возможность диалога уничтожают США и их "подопечные" в Киеве, отказываясь от конструктива и устраивая провокации, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
"Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договоренности", — написал он.
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 22:23
Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России
По словам парламентария, госсекретаря США Энтони Блинкена пугает не перспектива голода в мире, а "обнуление" обвинений Запада.
"Россия здесь выступила с ответственных и конструктивных позиций, прежде всего, заботясь о недопущении продовольственного кризиса в мире и глобального голода. Тем самым, по сути, были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, вероятнее всего, и пугает господина Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке", — добавил он.
Накануне в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 22:26
Слуцкий посоветовал главе Пентагона заняться подсчетом ошибок США
 
В миреЭнтони БлинкенСШАКиевРоссияООН
 
 
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