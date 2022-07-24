https://ria.ru/20220724/slutskiy-1804622854.html
США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий
США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.07.2022
США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий
Возможность диалога уничтожают США и их "подопечные" в Киеве, отказываясь от конструктива и устраивая провокации, заявил глава комитета ГД по международным... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:12
2022-07-24T14:12
2022-07-24T14:15
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Возможность диалога уничтожают США и их "подопечные" в Киеве, отказываясь от конструктива и устраивая провокации, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале."Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договоренности", — написал он.По словам парламентария, госсекретаря США Энтони Блинкена пугает не перспектива голода в мире, а "обнуление" обвинений Запада."Россия здесь выступила с ответственных и конструктивных позиций, прежде всего, заботясь о недопущении продовольственного кризиса в мире и глобального голода. Тем самым, по сути, были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, вероятнее всего, и пугает господина Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке", — добавил он.Накануне в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220722/slutskiy-1804424998.html
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в мире, энтони блинкен, сша, киев, россия, оон
14:12 24.07.2022 (обновлено: 14:15 24.07.2022)
США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога, заявил Слуцкий
Глава комитета ГД Слуцкий: США и их подопечные в Киеве уничтожают возможность диалога