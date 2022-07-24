Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/samolet-1804575990.html
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков - РИА Новости, 24.07.2022
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков
Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц выросло в несколько раз на фоне спецоперации России на Украине, достигнув пикового... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T01:59
2022-07-24T06:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769468079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0850b91e11a6e7ee64beeab67c0aff4.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц выросло в несколько раз на фоне спецоперации России на Украине, достигнув пикового значения в марте, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные минобороны.Отмечается, что в декабре 2021 года эти самолеты совершили шесть вылетов. В январе 2022 года количество вылетов возросло до девяти, а в феврале — до 12. В апреле самолеты-разведчики также поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14. По данным портала, у Великобритании три таких самолета.Портал добавляет, что по состоянию на эту неделю самолеты RC-135 продолжают летать над Черным морем и наблюдают за российскими войсками.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220703/sputnik-1799907239.html
https://ria.ru/20220721/naemniki-1804103714.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769468702_0:0:3637:2728_1920x0_80_0_0_505784d96c1148acedcbd18b52aeacc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания
01:59 24.07.2022 (обновлено: 06:46 24.07.2022)
 
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков

UK Defence Journal: вылеты британских самолетов-разведчиков участились на фоне операции

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц выросло в несколько раз на фоне спецоперации России на Украине, достигнув пикового значения в марте, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные минобороны.
Отмечается, что в декабре 2021 года эти самолеты совершили шесть вылетов. В январе 2022 года количество вылетов возросло до девяти, а в феврале — до 12. В апреле самолеты-разведчики также поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14. По данным портала, у Великобритании три таких самолета.
"Цифры, полученные по запросу на основании закона о свободе информации, показывают, что количество вылетов британских разведывательных самолетов RC-135 Rivet Joint увеличилось с шести в месяц в декабре до пикового значения 18 в месяц, когда Россия вторглась на Украину", — говорится в сообщении портала.
Портал добавляет, что по состоянию на эту неделю самолеты RC-135 продолжают летать над Черным морем и наблюдают за российскими войсками.
Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:47Специальная военная операция на Украине
Американский спутник снимал Белгород за три дня до украинского удара
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 18:01Специальная военная операция на Украине
Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала