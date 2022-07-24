https://ria.ru/20220724/samolet-1804575990.html

СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков

СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков - РИА Новости, 24.07.2022

СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков

Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц выросло в несколько раз на фоне спецоперации России на Украине, достигнув пикового... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T01:59

2022-07-24T01:59

2022-07-24T06:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769468079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0850b91e11a6e7ee64beeab67c0aff4.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц выросло в несколько раз на фоне спецоперации России на Украине, достигнув пикового значения в марте, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные минобороны.Отмечается, что в декабре 2021 года эти самолеты совершили шесть вылетов. В январе 2022 года количество вылетов возросло до девяти, а в феврале — до 12. В апреле самолеты-разведчики также поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14. По данным портала, у Великобритании три таких самолета.Портал добавляет, что по состоянию на эту неделю самолеты RC-135 продолжают летать над Черным морем и наблюдают за российскими войсками.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220703/sputnik-1799907239.html

https://ria.ru/20220721/naemniki-1804103714.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, великобритания