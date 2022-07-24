01:59 24.07.2022 (обновлено: 06:46 24.07.2022)
СМИ сообщило об увеличении активности британских самолетов-разведчиков
UK Defence Journal: вылеты британских самолетов-разведчиков участились на фоне операции
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число вылетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц выросло в несколько раз на фоне спецоперации России на Украине, достигнув пикового значения в марте, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные минобороны.
Отмечается, что в декабре 2021 года эти самолеты совершили шесть вылетов. В январе 2022 года количество вылетов возросло до девяти, а в феврале — до 12. В апреле самолеты-разведчики также поднимались в воздух 12 раз, а в мае — 14. По данным портала, у Великобритании три таких самолета.
"Цифры, полученные по запросу на основании закона о свободе информации, показывают, что количество вылетов британских разведывательных самолетов RC-135 Rivet Joint увеличилось с шести в месяц в декабре до пикового значения 18 в месяц, когда Россия вторглась на Украину", — говорится в сообщении портала.
Портал добавляет, что по состоянию на эту неделю самолеты RC-135 продолжают летать над Черным морем и наблюдают за российскими войсками.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.