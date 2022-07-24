https://ria.ru/20220724/rossiya-1804652611.html
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.07.2022
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T18:23
2022-07-24T18:23
2022-07-24T18:23
в мире
россия
москва
палестина
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран-членов и Лиги в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.Он отметил, что в апреле Москву посещала контактная группа ЛАГ, состоялась полезная дискуссия по этому вопросу."Мы открыты к продолжению такого диалога с нашими друзьями из Лиги арабских государств и других частей света, нам нечего скрывать", - добавил министр.По словам Лаврова, Россия заинтересована в продвижении партнёрства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также в совместной работе по региональным вопросам, таким как ситуация вокруг Палестины.
https://ria.ru/20220724/ospa-1804627093.html
россия
москва
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, палестина, лига арабских государств
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по ситуации вокруг Украины