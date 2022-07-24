https://ria.ru/20220724/rossiya-1804652611.html

Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров

Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.07.2022

Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров

Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T18:23

2022-07-24T18:23

2022-07-24T18:23

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россия

москва

палестина

лига арабских государств

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран-членов и Лиги в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.Он отметил, что в апреле Москву посещала контактная группа ЛАГ, состоялась полезная дискуссия по этому вопросу."Мы открыты к продолжению такого диалога с нашими друзьями из Лиги арабских государств и других частей света, нам нечего скрывать", - добавил министр.По словам Лаврова, Россия заинтересована в продвижении партнёрства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также в совместной работе по региональным вопросам, таким как ситуация вокруг Палестины.

https://ria.ru/20220724/ospa-1804627093.html

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москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, москва, палестина, лига арабских государств