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Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.07.2022
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Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.07.2022
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T18:23
2022-07-24T18:23
в мире
россия
москва
палестина
лига арабских государств
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран-членов и Лиги в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.Он отметил, что в апреле Москву посещала контактная группа ЛАГ, состоялась полезная дискуссия по этому вопросу."Мы открыты к продолжению такого диалога с нашими друзьями из Лиги арабских государств и других частей света, нам нечего скрывать", - добавил министр.По словам Лаврова, Россия заинтересована в продвижении партнёрства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также в совместной работе по региональным вопросам, таким как ситуация вокруг Палестины.
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в мире, россия, москва, палестина, лига арабских государств
18:23 24.07.2022
 
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран-членов и Лиги в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.
Он отметил, что в апреле Москву посещала контактная группа ЛАГ, состоялась полезная дискуссия по этому вопросу.
"Мы открыты к продолжению такого диалога с нашими друзьями из Лиги арабских государств и других частей света, нам нечего скрывать", - добавил министр.
По словам Лаврова, Россия заинтересована в продвижении партнёрства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также в совместной работе по региональным вопросам, таким как ситуация вокруг Палестины.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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