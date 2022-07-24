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TAC: армия США столкнулась с проблемой, угрожающей ее существованию - РИА Новости, 24.07.2022
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TAC: армия США столкнулась с проблемой, угрожающей ее существованию
TAC: армия США столкнулась с проблемой, угрожающей ее существованию - РИА Новости, 24.07.2022
TAC: армия США столкнулась с проблемой, угрожающей ее существованию
Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острым недобором призывников, что подталкивает руководство к принятию сложного решения, пишет обозреватель The РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:21
2022-07-24T21:02
в мире
сша
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острым недобором призывников, что подталкивает руководство к принятию сложного решения, пишет обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг."Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института, который вынужден теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации", — говорится в материале.По мнению автора публикации, американские военные в последние годы пережили культурную революцию и заговорили на языке левых, что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало уменьшение числа американцев, поступающих на некогда популярную службу.Высшее командование армии США стоит перед непростым выбором, считает эксперт, —сокращение численности войск или переход на всеобщий воинский обязательный призыв.Ранее The Washington Examiner уже писал о проблеме добровольного призыва в США. Американскую армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года, но 2022 станет самым сложным за всю историю существования контрактных войск, утверждают эксперты.
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
https://ria.ru/20220718/ssha-1803072476.html
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Кирилл Иванников
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в мире, сша, вооруженные силы сша
19:21 24.07.2022 (обновлено: 21:02 24.07.2022)
 
TAC: армия США столкнулась с проблемой, угрожающей ее существованию

TAC: армия США столкнулись с острой нехваткой рекрутов из-за отказа американцев служить

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с острым недобором призывников, что подталкивает руководство к принятию сложного решения, пишет обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.
"Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института, который вынужден теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации", — говорится в материале.
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По мнению автора публикации, американские военные в последние годы пережили культурную революцию и заговорили на языке левых, что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало уменьшение числа американцев, поступающих на некогда популярную службу.
Высшее командование армии США стоит перед непростым выбором, считает эксперт, —сокращение численности войск или переход на всеобщий воинский обязательный призыв.
Ранее The Washington Examiner уже писал о проблеме добровольного призыва в США. Американскую армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года, но 2022 станет самым сложным за всю историю существования контрактных войск, утверждают эксперты.
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