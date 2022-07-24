19:23 24.07.2022 (обновлено: 19:26 24.07.2022)
Лавров передал президенту Египта послание Путина
Глава МИД Лавров передал президенту Египта послание Путина
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире передал ему послание российского лидера Владимира Путина, сообщили в МИД РФ.
"Глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом APE Абдель Фаттахом ас-Сиси и передал ему личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.
В ходе визита Лавров также провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри и с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.
Ранее в интервью РИА Новости и RT, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.