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Лавров передал президенту Египта послание Путина

Лавров передал президенту Египта послание Путина - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров передал президенту Египта послание Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире передал ему послание российского лидера Владимира Путина,... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T19:23

2022-07-24T19:23

2022-07-24T19:26

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире передал ему послание российского лидера Владимира Путина, сообщили в МИД РФ.В ходе визита Лавров также провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри и с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.Ранее в интервью РИА Новости и RT, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами увеличился на 4% и составил 4,8 миллиарда долларов. По состоянию на 2022 год, на египетском рынке работают 470 российских компаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/rezhim-1804659880.html

египет

россия

африка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, самех шукри, египет, россия, африка, лига арабских государств