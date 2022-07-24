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Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе - РИА Новости, 24.07.2022
Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
Жара в Москве на следующей неделе сменится комфортной погодой, пройдут ливни и грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:18
2022-07-24T16:18
2022-07-24T16:19
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москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жара в Москве на следующей неделе сменится комфортной погодой, пройдут ливни и грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Метеоролог отметил, что в среду, в теплом секторе циклона, вырастут отдельные "шапки" кучево-дождевых облаков, что не помешает воздуху прогреться до плюс 26 - плюс 31."В четверг пройдет холодная фронтальная система, зарядят ливни и грозы, после полудня температура понизится до плюс 23 - плюс 28. В пятницу, в тылу циклона, еще посвежеет, и столбики максимальных термометров вернутся в своей климатическое русло, предписанное макушкой лета, в разгар дня плюс 21 - плюс 26. С наступлением выходных инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, что сулит солнечную, сухую и умеренно теплую погоду: ночами станет плюс 10 - плюс 15, в дневные часы комфортные плюс 20 - плюс 25", - добавил он.
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общество, россия, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
16:18 24.07.2022 (обновлено: 16:19 24.07.2022)
Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе будет комфортная погода, ливни и грозы
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жара в Москве на следующей неделе сменится комфортной погодой, пройдут ливни и грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник метеорологические условия в Центральной России ухудшатся. Виной тому станет атмосферный фронт, сопровождаемый грядой грозовых облаков, сопровождаемых освежающими ливнями, что собьет жару и понизит показания дневных термометров до плюс 23 - плюс 28. Во вторник стрелки барометров отклонятся вправо, и ненадолго распогодится. Ночью плюс 12 - плюс 17, днем потеплеет до плюс 25 - плюс 30", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что в среду, в теплом секторе циклона, вырастут отдельные "шапки" кучево-дождевых облаков, что не помешает воздуху прогреться до плюс 26 - плюс 31.
"В четверг пройдет холодная фронтальная система, зарядят ливни и грозы, после полудня температура понизится до плюс 23 - плюс 28. В пятницу, в тылу циклона, еще посвежеет, и столбики максимальных термометров вернутся в своей климатическое русло, предписанное макушкой лета, в разгар дня плюс 21 - плюс 26. С наступлением выходных инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, что сулит солнечную, сухую и умеренно теплую погоду: ночами станет плюс 10 - плюс 15, в дневные часы комфортные плюс 20 - плюс 25", - добавил он.