https://ria.ru/20220724/pogoda-1804579617.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.07.2022
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в воскресенье оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T05:32
2022-07-24T05:32
2022-07-24T08:16
москва
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов в столице действует с 12.00 до 18.00 24 июля.
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москва, общество
05:32 24.07.2022 (обновлено: 08:16 24.07.2022)
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары