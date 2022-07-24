https://ria.ru/20220724/pogoda-1804579617.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.07.2022

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в воскресенье оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T05:32

2022-07-24T05:32

2022-07-24T08:16

москва

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в воскресенье оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов в столице действует с 12.00 до 18.00 24 июля.

https://ria.ru/20220723/moskva-1804476855.html

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москва, общество