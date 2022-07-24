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В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут - РИА Новости, 24.07.2022
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут
В Московской области неизвестный застрелил двух человек и скрылся с места преступления, говорится в Telegram-канале управления СК России по региону. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T20:24
2022-07-24T20:24
2022-07-24T21:59
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Московской области неизвестный застрелил двух человек и скрылся с места преступления, говорится в Telegram-канале управления СК России по региону.Следователи сообщили об обнаружении тел двоих мужчин, 1964 и 1962 года рождения, с огнестрельными ранениями. Одного из них нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества городского округа Павловский Посад, второго — на участке дома в деревне Власово.Как сообщил источник РИА Новости, в убийстве подозревают Игоря Кружкова, 1969 года рождения. Заведено уголовное дело.
https://ria.ru/20220716/ubiystvo-1802901991.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
20:24 24.07.2022 (обновлено: 21:59 24.07.2022)
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут
ГСУ СК по Подмосковью сообщило об обнаружении тел двух мужчин с огнестрельными ранениями