https://ria.ru/20220724/podmoskove-1804666664.html

В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут

В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут - РИА Новости, 24.07.2022

В Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут

В Московской области неизвестный застрелил двух человек и скрылся с места преступления, говорится в Telegram-канале управления СК России по региону. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:24

2022-07-24T20:24

2022-07-24T21:59

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Московской области неизвестный застрелил двух человек и скрылся с места преступления, говорится в Telegram-канале управления СК России по региону.Следователи сообщили об обнаружении тел двоих мужчин, 1964 и 1962 года рождения, с огнестрельными ранениями. Одного из них нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества городского округа Павловский Посад, второго — на участке дома в деревне Власово.Как сообщил источник РИА Новости, в убийстве подозревают Игоря Кружкова, 1969 года рождения. Заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20220716/ubiystvo-1802901991.html

московская область (подмосковье)

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2022

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происшествия, московская область (подмосковье)