https://ria.ru/20220724/odessa-1804682604.html

Украинский депутат заявил о гибели командира 28-й одесской бригады

Украинский депутат заявил о гибели командира 28-й одесской бригады - РИА Новости, 24.07.2022

Украинский депутат заявил о гибели командира 28-й одесской бригады

Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о гибели полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T23:35

2022-07-24T23:35

2022-07-24T23:38

в мире

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о гибели полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Одесской области."Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Депутат отметил, что Гуляев участвовал в боях "еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го".Гончаренко также пообещал "взять на личный контроль" появление в Одессе и области улиц в честь Гуляева.

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса