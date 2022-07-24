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Украинский депутат заявил о гибели командира 28-й одесской бригады
Украинский депутат заявил о гибели командира 28-й одесской бригады - РИА Новости, 24.07.2022
Украинский депутат заявил о гибели командира 28-й одесской бригады
Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о гибели полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:35
2022-07-24T23:35
2022-07-24T23:38
в мире
одесса
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил о гибели полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Одесской области."Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Депутат отметил, что Гуляев участвовал в боях "еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го".Гончаренко также пообещал "взять на личный контроль" появление в Одессе и области улиц в честь Гуляева.
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РИА Новости
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в мире, одесса
23:35 24.07.2022 (обновлено: 23:38 24.07.2022)
Украинский депутат заявил о гибели командира 28-й одесской бригады
Украинский депутат Гончаренко заявил о гибели командира 28-й одесской бригады Гуляева