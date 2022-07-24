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СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/obstrely-1804660286.html
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР
Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:14
2022-07-24T19:14
специальная военная операция на украине
красный луч
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что 24 июля три человека пострадали в результате удара со стороны украинских военных по городу Красный Луч из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавшие находятся в больнице. Уточняется степень тяжести вреда их здоровью.Ранее отмечалось, что из-за обстрела была разрушена гостиница, ее администратор пострадала.Также следственными органами СК России устанавливаются лица, причастные к совершению обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный луч
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красный луч, россия, следственный комитет россии (ск рф)
19:14 24.07.2022
 
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР

СК зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/TelegramВоронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У" в городе Красный Луч
Воронка на месте попадания ракеты ТРК Точка-У в городе Красный Луч - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/Telegram
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У" в городе Красный Луч. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи зафиксируют последствия обстрелов в городе Красный Луч Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 июля три человека пострадали в результате удара со стороны украинских военных по городу Красный Луч из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавшие находятся в больнице. Уточняется степень тяжести вреда их здоровью.
Ранее отмечалось, что из-за обстрела была разрушена гостиница, ее администратор пострадала.
Также следственными органами СК России устанавливаются лица, причастные к совершению обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛучРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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