https://ria.ru/20220724/obstrely-1804660286.html

СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР

СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022

СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР

Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T19:14

2022-07-24T19:14

2022-07-24T19:14

специальная военная операция на украине

красный луч

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что 24 июля три человека пострадали в результате удара со стороны украинских военных по городу Красный Луч из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавшие находятся в больнице. Уточняется степень тяжести вреда их здоровью.Ранее отмечалось, что из-за обстрела была разрушена гостиница, ее администратор пострадала.Также следственными органами СК России устанавливаются лица, причастные к совершению обстрелов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красный луч

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

красный луч, россия, следственный комитет россии (ск рф)