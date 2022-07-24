https://ria.ru/20220724/obstrely-1804660286.html
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР
Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:14
2022-07-24T19:14
2022-07-24T19:14
специальная военная операция на украине
красный луч
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795227756_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_5e65cf5915de6e0e9ce6f970c825b9a9.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что 24 июля три человека пострадали в результате удара со стороны украинских военных по городу Красный Луч из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавшие находятся в больнице. Уточняется степень тяжести вреда их здоровью.Ранее отмечалось, что из-за обстрела была разрушена гостиница, ее администратор пострадала.Также следственными органами СК России устанавливаются лица, причастные к совершению обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный луч
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795227756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4f14dc2ab3fb394ab6e84b4a06e266ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный луч, россия, следственный комитет россии (ск рф)
СК зафиксирует последствия обстрелов ВСУ города Красный луч в ЛНР
СК зафиксирует последствия обстрелов украинскими войсками города Красный луч в ЛНР