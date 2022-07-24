https://ria.ru/20220724/obstrel-1804639145.html
ВСУ обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку
ВСУ обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 24.07.2022
ВСУ обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку
Украинские войска за 10 минут обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, пять снарядов калибром 122 мм,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:48
2022-07-24T16:48
2022-07-24T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, пять снарядов калибром 122 мм, произведено 30 выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Александровку в 16.20 обстреляли из танка, Куйбышевский район Донецка был обстрелян в 16.28 снарядами калибром 152 мм, по Старомихайловке в 16.30 выпустили снаряды калибром 122 мм.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
старомихайловка
куйбышевский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, старомихайловка, куйбышевский район, донецк (днр)
16:48 24.07.2022 (обновлено: 17:04 24.07.2022)
ВСУ обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ за 10 минут обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку