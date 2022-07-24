https://ria.ru/20220724/obstrel-1804639145.html

ВСУ обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку

ВСУ обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 24.07.2022

ВСУ обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку

Украинские войска за 10 минут обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, пять снарядов калибром 122 мм,... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:48

2022-07-24T16:48

2022-07-24T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

куйбышевский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Александровку, Донецк и Старомихайловку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, пять снарядов калибром 122 мм, произведено 30 выстрелов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Александровку в 16.20 обстреляли из танка, Куйбышевский район Донецка был обстрелян в 16.28 снарядами калибром 152 мм, по Старомихайловке в 16.30 выпустили снаряды калибром 122 мм.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомихайловка

куйбышевский район

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

в мире, старомихайловка, куйбышевский район, донецк (днр)