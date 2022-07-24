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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/obstrel-1804581590.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска в 6.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T07:15
2022-07-24T07:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в 6.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.45 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
07:15 24.07.2022
 
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в 6.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.45 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
06:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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