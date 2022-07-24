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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска в 6.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T07:15
2022-07-24T07:15
2022-07-24T07:15
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в 6.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.45 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 мм по Донецку