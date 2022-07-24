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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 22.37 обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T00:06
2022-07-24T00:06
2022-07-24T01:07
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 22.37 обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр, донецк (днр), украина
00:06 24.07.2022 (обновлено: 01:07 24.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка