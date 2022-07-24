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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/obstrel-1804572798.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 22.37 обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T00:06
2022-07-24T01:07
специальная военная операция на украине
в мире
днр
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 22.37 обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр, донецк (днр), украина
00:06 24.07.2022 (обновлено: 01:07 24.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРезультаты обстрела в Донецке
Результаты обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Результаты обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 22.37 обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.37 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Ворошиловский и Калининский р-ны): выпущено три ракеты (зажигательный снаряд) из БМ-21 "Град", — говорится в заявлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРДонецк (ДНР)Украина
 
 
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