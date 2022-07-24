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ВСУ выпустили мины по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили мины по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 24.07.2022
ВСУ выпустили мины по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 0.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщается в Telegram представительства Донецкой... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T01:13
2022-07-24T01:13
2022-07-24T01:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 0.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщается в Telegram представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
01:13 24.07.2022 (обновлено: 01:17 24.07.2022)
ВСУ выпустили мины по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили десять мин калибром 120 мм по Донецку