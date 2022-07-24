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ВСУ выпустили мины по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили мины по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 24.07.2022

ВСУ выпустили мины по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 0.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщается в Telegram представительства Донецкой... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T01:13

2022-07-24T01:13

2022-07-24T01:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 0.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщается в Telegram представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика