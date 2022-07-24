Рейтинг@Mail.ru
Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/moldaviya-1804663110.html
Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии
Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии - РИА Новости, 24.07.2022
Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии
Члены и сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки руководства генпрокуратуры Молдавии, обвиняя его в подчинении правящей партии "Действие и... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T19:36
2022-07-24T19:36
в мире
филипп киркоров
кишинев
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804372727_0:1:1020:575_1920x0_80_0_0_2a070ae23045b277f82de2f9b8c37b98.jpg
КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Члены и сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки руководства генпрокуратуры Молдавии, обвиняя его в подчинении правящей партии "Действие и солидарность", они пытались установить палатки в знак протеста, но им помешала полиция.Ранее прокуроры предъявили вице-председателю партии Марине Таубер обвинение в сознательном получении финансирования партии от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении политической партии, она была арестована на 30 суток. Сторонники партии провели в воскресенье протест у здания генпрокуратуры, чтобы поддержать Таубер."Члены и активисты партии "Шор", которые сегодня провели акцию протеста, требуют немедленной и безоговорочной отставки временно исполняющего обязанности главы этого учреждения Дмитрия Робу. Более 2000 протестующих единогласно приняли резолюцию, в которой говорится, что прокуратура в Молдавии захвачена действующей властью и действует исключительно в политических и групповых интересах", - сообщила пресс-служба партии.Участники акции протеста пытались установить палатки у здания генпрокуратуры, чтобы организовать бессрочный протест, но им помешала полиция.В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в эфире телеканала TVR о Moldova о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева. Тогда в акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады.
https://ria.ru/20220619/politsiya-1796597242.html
https://ria.ru/20220526/shor-1790810463.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804372727_127:0:894:575_1920x0_80_0_0_1c52c8ce68abcb3d7c77d8bf5ef5bfaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филипп киркоров, кишинев, молдавия
19:36 24.07.2022
 
Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии

Сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии

© SputnikСторонники и члены Партии "Шор"
Сторонники и члены Партии Шор - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Sputnik
Сторонники и члены Партии "Шор" . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Члены и сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки руководства генпрокуратуры Молдавии, обвиняя его в подчинении правящей партии "Действие и солидарность", они пытались установить палатки в знак протеста, но им помешала полиция.
Ранее прокуроры предъявили вице-председателю партии Марине Таубер обвинение в сознательном получении финансирования партии от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении политической партии, она была арестована на 30 суток. Сторонники партии провели в воскресенье протест у здания генпрокуратуры, чтобы поддержать Таубер.
Сотрудники правоохранительных органов у здания районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 20:04
Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе
"Члены и активисты партии "Шор", которые сегодня провели акцию протеста, требуют немедленной и безоговорочной отставки временно исполняющего обязанности главы этого учреждения Дмитрия Робу. Более 2000 протестующих единогласно приняли резолюцию, в которой говорится, что прокуратура в Молдавии захвачена действующей властью и действует исключительно в политических и групповых интересах", - сообщила пресс-служба партии.
Участники акции протеста пытались установить палатки у здания генпрокуратуры, чтобы организовать бессрочный протест, но им помешала полиция.
В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в эфире телеканала TVR о Moldova о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева. Тогда в акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.
Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:14
Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата Шора
 
В миреФилипп КиркоровКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала