https://ria.ru/20220724/moldaviya-1804663110.html

Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии

Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии - РИА Новости, 24.07.2022

Сторонники партии "Шор" требуют отставки генпрокурора Молдавии

Члены и сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки руководства генпрокуратуры Молдавии, обвиняя его в подчинении правящей партии "Действие и... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T19:36

2022-07-24T19:36

2022-07-24T19:36

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КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Члены и сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки руководства генпрокуратуры Молдавии, обвиняя его в подчинении правящей партии "Действие и солидарность", они пытались установить палатки в знак протеста, но им помешала полиция.Ранее прокуроры предъявили вице-председателю партии Марине Таубер обвинение в сознательном получении финансирования партии от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении политической партии, она была арестована на 30 суток. Сторонники партии провели в воскресенье протест у здания генпрокуратуры, чтобы поддержать Таубер."Члены и активисты партии "Шор", которые сегодня провели акцию протеста, требуют немедленной и безоговорочной отставки временно исполняющего обязанности главы этого учреждения Дмитрия Робу. Более 2000 протестующих единогласно приняли резолюцию, в которой говорится, что прокуратура в Молдавии захвачена действующей властью и действует исключительно в политических и групповых интересах", - сообщила пресс-служба партии.Участники акции протеста пытались установить палатки у здания генпрокуратуры, чтобы организовать бессрочный протест, но им помешала полиция.В четверг антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии. Вечером того же дня депутат была задержана на 72 часа. Члены политформирования и его сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в эфире телеканала TVR о Moldova о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева. Тогда в акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады.

https://ria.ru/20220619/politsiya-1796597242.html

https://ria.ru/20220526/shor-1790810463.html

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в мире, филипп киркоров, кишинев, молдавия