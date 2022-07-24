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В ДНР российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/minoborony-1804612574.html
В ДНР российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град"
В ДНР российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.07.2022
В ДНР российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град"
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 18 взводов гаубиц Д-20, девять взводов установок "Гвоздика" в ДНР,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:49
2022-07-24T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 18 взводов гаубиц Д-20, девять взводов установок "Гвоздика" в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
12:49 24.07.2022 (обновлено: 17:24 24.07.2022)
 
В ДНР российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град"

Минобороны: в ДНР ВС подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 18 взводов гаубиц Д-20

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода РСЗО "Град", 18 взводов гаубиц Д-20, девять взводов установок "Гвоздика" в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Серебрянка и Камышеваха Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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