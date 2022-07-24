https://ria.ru/20220724/migranty-1804669058.html

При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек

При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек - РИА Новости, 24.07.2022

При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:43

2022-07-24T20:43

2022-07-24T21:09

багамские острова

гаити

сша

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.Отмечается, что мигранты на небольшой лодке направлялись из Гаити в США мимо Багамских островов. В воскресенье утром лодка перевернулась в 11 километрах от острова Нью Провиденс.По словам министра по вопросам миграции Кита Белла, в результате происшествия погибли 16 человек, еще 21 человека удалось спасти. Точное число мигрантов, находившихся в лодке до крушения, пока не известно.

https://ria.ru/20220724/migranty-1804654292.html

багамские острова

гаити

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

багамские острова, гаити, сша, в мире