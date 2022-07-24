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При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек - РИА Новости, 24.07.2022
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При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек
При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек - РИА Новости, 24.07.2022
При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T20:43
2022-07-24T21:09
багамские острова
гаити
сша
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.Отмечается, что мигранты на небольшой лодке направлялись из Гаити в США мимо Багамских островов. В воскресенье утром лодка перевернулась в 11 километрах от острова Нью Провиденс.По словам министра по вопросам миграции Кита Белла, в результате происшествия погибли 16 человек, еще 21 человека удалось спасти. Точное число мигрантов, находившихся в лодке до крушения, пока не известно.
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багамские острова, гаити, сша, в мире
20:43 24.07.2022 (обновлено: 21:09 24.07.2022)
 
При крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли при крушении лодки с мигрантами возле Багамских островов

© Фото : Royal Bahamas Defence ForceКрушение лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов
Крушение лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Royal Bahamas Defence Force
Крушение лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами из Гаити недалеко от Багамских островов, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
Отмечается, что мигранты на небольшой лодке направлялись из Гаити в США мимо Багамских островов. В воскресенье утром лодка перевернулась в 11 километрах от острова Нью Провиденс.
По словам министра по вопросам миграции Кита Белла, в результате происшествия погибли 16 человек, еще 21 человека удалось спасти. Точное число мигрантов, находившихся в лодке до крушения, пока не известно.
Нелегальные мигранты, спасенные после крушения судна в водах Ливии, на лодке береговой охраны Италии - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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