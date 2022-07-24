https://ria.ru/20220724/lavrov-1804657414.html

Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще один участник

Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще один участник - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще один участник

Сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и третья сторона, которую определят позднее, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T18:55

2022-07-24T18:55

2022-07-24T23:05

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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и третья сторона, которую определят позднее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ)."В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождают судно до Босфора", — пояснил он.По словам министра, меморандум Россия — ООН, подписанный вместе с соглашениями в Стамбуле, обязал генерального секретаря организации запустить процесс и добиться от западных стран решения о снятии всех ограничений, наложенных на экспорт российского зерна. Речь идет о запрете на заход судов с продовольствием в зарубежные порты и наоборот. Кроме того, санкции коснулись механизмов оплаты и страхования, что усугубило мировой продовольственный кризис.Лавров подчеркнул, что нынешний кризис возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок во время пандемии коронавируса, а также бесконтрольного печатания денег в США и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов. Помимо этого, обострению ситуации способствовали засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки, добавил он.В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю. Согласно документу урожай будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие вооружений, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Совместный координационный центр возьмет весь процесс под контроль.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские военные заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу продовольствия, — если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.

https://ria.ru/20220724/zerno-1804632904.html

https://ria.ru/20220723/zerno-1804455013.html

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россия, турция, стамбул, оон, лига арабских государств, евросоюз, сергей лавров, в мире, владимир путин