https://ria.ru/20220724/lavrov-1804657414.html
Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще один участник
Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще один участник - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще один участник
Сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и третья сторона, которую определят позднее, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T18:55
2022-07-24T18:55
2022-07-24T23:05
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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и третья сторона, которую определят позднее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ)."В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождают судно до Босфора", — пояснил он.По словам министра, меморандум Россия — ООН, подписанный вместе с соглашениями в Стамбуле, обязал генерального секретаря организации запустить процесс и добиться от западных стран решения о снятии всех ограничений, наложенных на экспорт российского зерна. Речь идет о запрете на заход судов с продовольствием в зарубежные порты и наоборот. Кроме того, санкции коснулись механизмов оплаты и страхования, что усугубило мировой продовольственный кризис.Лавров подчеркнул, что нынешний кризис возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок во время пандемии коронавируса, а также бесконтрольного печатания денег в США и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов. Помимо этого, обострению ситуации способствовали засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки, добавил он.В пятницу Россия и Украина подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю. Согласно документу урожай будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие вооружений, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Совместный координационный центр возьмет весь процесс под контроль.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские военные заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу продовольствия, — если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.
https://ria.ru/20220724/zerno-1804632904.html
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россия, турция, стамбул, оон, лига арабских государств, евросоюз, сергей лавров, в мире, владимир путин
18:55 24.07.2022 (обновлено: 23:05 24.07.2022)
Лавров: сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще один участник
Лавров: сопровождать суда с украинским зерно будут Россия, Турция и третий участник
КАИР, 24 июл — РИА Новости. Сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и третья сторона, которую определят позднее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ).
"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина
занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождают судно до Босфора", — пояснил он.
По словам министра, меморандум Россия — ООН, подписанный вместе с соглашениями в Стамбуле, обязал генерального секретаря организации запустить процесс и добиться от западных стран решения о снятии всех ограничений, наложенных на экспорт российского зерна. Речь идет о запрете на заход судов с продовольствием в зарубежные порты и наоборот. Кроме того, санкции коснулись механизмов оплаты и страхования, что усугубило мировой продовольственный кризис.
Лавров подчеркнул, что нынешний кризис возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок во время пандемии коронавируса, а также бесконтрольного печатания денег в США
и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов. Помимо этого, обострению ситуации способствовали засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки, добавил он.
В пятницу Россия и Украина
подписали соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие порядок транспортировки украинского зерна по Черному морю. Согласно документу урожай будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие вооружений, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Совместный координационный центр возьмет весь процесс под контроль.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские военные заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу продовольствия, — если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.