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Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать
Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать
Министр иностранных дел Сергей Лавров вызвал смех у зарубежных журналистов, напомнив им, что Запад запрещает его фотографировать, рассказала в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:12
2022-07-24T17:30
владимир путин
россия
лига арабских государств
государственный департамент сша
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров вызвал смех у зарубежных журналистов, напомнив им, что Запад запрещает его фотографировать, рассказала в Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова."Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с генеральным секретарем Лиги арабских государств: "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать". Хохот в зале", — написала она.Снимки она посоветовала отправить в Госдепартамент, который беспокоился, что Россия будет использовать их в пропагандистских целях. "Могут использовать сами", — добавила Захарова.Ранее сам глава МИД назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнерам России фотографироваться с ним и президентом Владимиром Путиным.
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владимир путин, россия, лига арабских государств, государственный департамент сша
17:12 24.07.2022 (обновлено: 17:30 24.07.2022)
 
Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать

Захарова: Лавров рассмешил журналистов словами про запрет Запада фотографировать его

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров вызвал смех у зарубежных журналистов, напомнив им, что Запад запрещает его фотографировать, рассказала в Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.
"Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с генеральным секретарем Лиги арабских государств: "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать". Хохот в зале", — написала она.
Снимки она посоветовала отправить в Госдепартамент, который беспокоился, что Россия будет использовать их в пропагандистских целях.
"Могут использовать сами", — добавила Захарова.
Ранее сам глава МИД назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнерам России фотографироваться с ним и президентом Владимиром Путиным.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
15:23
Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной
 
Владимир ПутинРоссияЛига арабских государствГосударственный департамент США
 
 
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