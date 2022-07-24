https://ria.ru/20220724/lavrov-1804643780.html

Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать

Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать

Министр иностранных дел Сергей Лавров вызвал смех у зарубежных журналистов, напомнив им, что Запад запрещает его фотографировать, рассказала в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:12

2022-07-24T17:12

2022-07-24T17:30

владимир путин

россия

лига арабских государств

государственный департамент сша

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров вызвал смех у зарубежных журналистов, напомнив им, что Запад запрещает его фотографировать, рассказала в Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова."Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с генеральным секретарем Лиги арабских государств: "Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать". Хохот в зале", — написала она.Снимки она посоветовала отправить в Госдепартамент, который беспокоился, что Россия будет использовать их в пропагандистских целях. "Могут использовать сами", — добавила Захарова.Ранее сам глава МИД назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнерам России фотографироваться с ним и президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220724/peregovory-1804629386.html

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владимир путин, россия, лига арабских государств, государственный департамент сша