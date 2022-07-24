https://ria.ru/20220724/lavrov-1804639406.html

Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств

Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в рамках визита в Каир встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:50

2022-07-24T16:50

2022-07-24T18:50

в мире

лига арабских государств

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в рамках визита в Каир встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в штаб-квартире ЛАГ. Также ожидается, что Лавров проведет встречу с постпредами стран-членов Лиги.Как позже отметили в МИД РФ, в ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка уровню взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе."Значительное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и арабскими странами. При этом подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации российско-арабских деловых связей с целью стимулирования роста товарообмена, продвижения промышленной кооперации и реализации совместных проектов на территории России и стран – членов ЛАГ", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что состоялся также обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на поиск путей урегулирования кризисных ситуаций в Ливии, Сирии, Йемене, а также палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу, утвержденную на саммите ЛАГ в 2002 году.

https://ria.ru/20220724/lavrov-1804636289.html

https://ria.ru/20220724/lavrov-1804643780.html

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в мире, лига арабских государств