Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/lavrov-1804639406.html
Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств
Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в рамках визита в Каир встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:50
2022-07-24T18:50
в мире
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в рамках визита в Каир встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в штаб-квартире ЛАГ. Также ожидается, что Лавров проведет встречу с постпредами стран-членов Лиги.Как позже отметили в МИД РФ, в ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка уровню взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе."Значительное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и арабскими странами. При этом подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации российско-арабских деловых связей с целью стимулирования роста товарообмена, продвижения промышленной кооперации и реализации совместных проектов на территории России и стран – членов ЛАГ", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что состоялся также обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на поиск путей урегулирования кризисных ситуаций в Ливии, Сирии, Йемене, а также палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу, утвержденную на саммите ЛАГ в 2002 году.
https://ria.ru/20220724/lavrov-1804636289.html
https://ria.ru/20220724/lavrov-1804643780.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лига арабских государств
16:50 24.07.2022 (обновлено: 18:50 24.07.2022)
 
Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств

Глава МИД Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств Абульгейтом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в рамках визита в Каир встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в штаб-квартире ЛАГ. Также ожидается, что Лавров проведет встречу с постпредами стран-членов Лиги.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
16:26
Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Как позже отметили в МИД РФ, в ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка уровню взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.
"Значительное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и арабскими странами. При этом подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации российско-арабских деловых связей с целью стимулирования роста товарообмена, продвижения промышленной кооперации и реализации совместных проектов на территории России и стран – членов ЛАГ", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что состоялся также обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на поиск путей урегулирования кризисных ситуаций в Ливии, Сирии, Йемене, а также палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ ООН и Арабскую мирную инициативу, утвержденную на саммите ЛАГ в 2002 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
17:12
Лавров пошутил о запрете Запада его фотографировать
 
В миреЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала