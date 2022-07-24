Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику
Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили в Каире палестинскую проблематику
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе. Архивное фото
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым палестинскую проблематику и кризисные ситуации в ряде арабских стран.
"В ходе переговоров речь шла о палестинской проблематике, продолжении совместной работы для возвращения законных прав палестинцам…. Также обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Ираке, работу над достижением стабильности и безопасности во всех точках напряжения в арабском мире", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.