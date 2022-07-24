https://ria.ru/20220724/lavrov-1804635456.html

Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику

Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым палестинскую проблематику и кризисные ситуации в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:17

2022-07-24T16:17

2022-07-24T16:17

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым палестинскую проблематику и кризисные ситуации в ряде арабских стран."В ходе переговоров речь шла о палестинской проблематике, продолжении совместной работы для возвращения законных прав палестинцам…. Также обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Ираке, работу над достижением стабильности и безопасности во всех точках напряжения в арабском мире", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сергей лавров, ливия, ирак, сирия