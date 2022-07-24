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Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику
Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику
Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым палестинскую проблематику и кризисные ситуации в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:17
2022-07-24T16:17
в мире
цены на нефть
сергей лавров
ливия
ирак
сирия
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым палестинскую проблематику и кризисные ситуации в ряде арабских стран."В ходе переговоров речь шла о палестинской проблематике, продолжении совместной работы для возвращения законных прав палестинцам…. Также обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Ираке, работу над достижением стабильности и безопасности во всех точках напряжения в арабском мире", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, ливия, ирак, сирия
16:17 24.07.2022
 
Лавров и глава МИД Египта обсудили палестинскую проблематику

Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили в Каире палестинскую проблематику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым палестинскую проблематику и кризисные ситуации в ряде арабских стран.
"В ходе переговоров речь шла о палестинской проблематике, продолжении совместной работы для возвращения законных прав палестинцам…. Также обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Ираке, работу над достижением стабильности и безопасности во всех точках напряжения в арабском мире", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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В миреЦены на нефтьСергей ЛавровЛивияИракСирия
 
 
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