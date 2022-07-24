https://ria.ru/20220724/lavrov-1804631125.html

Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка

Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе поездки в Эфиопию встретится с руководством Африканского союза и обсудит подготовку саммита Россия - РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:35

2022-07-24T15:35

2022-07-24T15:35

в мире

цены на нефть

самех шукри

россия

африка

аддис-абеба

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804608223_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_93f520ce5a64b6258581509b403db9ef.jpg

КАИР, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе поездки в Эфиопию встретится с руководством Африканского союза и обсудит подготовку саммита Россия - Африка, который запланирован на середину 2023 года."Что касается подготовки саммита РФ - Африка, есть понимание, что он состоится в середине следующего года. Мы будем в Аддис-Абебе в ходе этого африканского турне, запланирована встреча с руководством Африканского союза, мы там согласуем основные направления подготовительной работы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри."Имеется ввиду создать несколько подготовительных групп по отдельным направлениям повестки дня будущего саммита - это будет торговля, инвестиции, вопросы разработки природных ресурсов, энергетики, продовольственной безопасности будут обсуждаться. И вопросы гуманитарного, культурного, образовательного сотрудничества в дополнение к международной повестке дня", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220724/kair-1804626544.html

россия

африка

аддис-абеба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, самех шукри, россия, африка, аддис-абеба, африканский союз