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Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка
Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе поездки в Эфиопию встретится с руководством Африканского союза и обсудит подготовку саммита Россия - РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:35
2022-07-24T15:35
в мире
цены на нефть
самех шукри
россия
африка
аддис-абеба
африканский союз
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе поездки в Эфиопию встретится с руководством Африканского союза и обсудит подготовку саммита Россия - Африка, который запланирован на середину 2023 года."Что касается подготовки саммита РФ - Африка, есть понимание, что он состоится в середине следующего года. Мы будем в Аддис-Абебе в ходе этого африканского турне, запланирована встреча с руководством Африканского союза, мы там согласуем основные направления подготовительной работы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри."Имеется ввиду создать несколько подготовительных групп по отдельным направлениям повестки дня будущего саммита - это будет торговля, инвестиции, вопросы разработки природных ресурсов, энергетики, продовольственной безопасности будут обсуждаться. И вопросы гуманитарного, культурного, образовательного сотрудничества в дополнение к международной повестке дня", - добавил Лавров.
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в мире, цены на нефть, самех шукри, россия, африка, аддис-абеба, африканский союз
15:35 24.07.2022
 
Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка

Глава МИД Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе поездки в Эфиопию встретится с руководством Африканского союза и обсудит подготовку саммита Россия - Африка, который запланирован на середину 2023 года.
"Что касается подготовки саммита РФ - Африка, есть понимание, что он состоится в середине следующего года. Мы будем в Аддис-Абебе в ходе этого африканского турне, запланирована встреча с руководством Африканского союза, мы там согласуем основные направления подготовительной работы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
"Имеется ввиду создать несколько подготовительных групп по отдельным направлениям повестки дня будущего саммита - это будет торговля, инвестиции, вопросы разработки природных ресурсов, энергетики, продовольственной безопасности будут обсуждаться. И вопросы гуманитарного, культурного, образовательного сотрудничества в дополнение к международной повестке дня", - добавил Лавров.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
14:54
Российские экспортеры зерна подтвердили договоренности по поставкам Каиру
 
В миреЦены на нефтьСамех ШукриРоссияАфрикаАддис-АбебаАфриканский союз
 
 
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