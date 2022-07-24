Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка
Глава МИД Лавров обсудит с руководством Африканского союза саммит Россия-Африка
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе поездки в Эфиопию встретится с руководством Африканского союза и обсудит подготовку саммита Россия - Африка, который запланирован на середину 2023 года.
"Что касается подготовки саммита РФ - Африка, есть понимание, что он состоится в середине следующего года. Мы будем в Аддис-Абебе в ходе этого африканского турне, запланирована встреча с руководством Африканского союза, мы там согласуем основные направления подготовительной работы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
"Имеется ввиду создать несколько подготовительных групп по отдельным направлениям повестки дня будущего саммита - это будет торговля, инвестиции, вопросы разработки природных ресурсов, энергетики, продовольственной безопасности будут обсуждаться. И вопросы гуманитарного, культурного, образовательного сотрудничества в дополнение к международной повестке дня", - добавил Лавров.