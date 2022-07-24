https://ria.ru/20220724/koronavirus-1804600263.html
В России за сутки госпитализировали 757 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 757 больных COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2022
В России за сутки госпитализировали 757 больных COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 757 человек с COVID-19, на 36,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:11
2022-07-24T11:11
2022-07-24T11:11
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 757 человек с COVID-19, на 36,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В РФ за сутки выявлено 7 523 новых случая COVID-19, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 7 523 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.В России за сутки от COVID-19 выздоровели 4 812 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 4 812 человек, или на 0,2% больше в сравнении с 23 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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общество, россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 757 больных COVID-19
В России за сутки выявили 7523 новых случая COVID-19, умерли 37 человек