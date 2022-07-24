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"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество - РИА Новости, 24.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220724/katolichestvo-1804367597.html
"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество
"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество - РИА Новости, 24.07.2022
"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество
Православные отмечают День памяти равноапостольной княгини Ольги, с которой связано немало исторических казусов. Например, при ее правлении Русь едва не приняла РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:00
2022-07-24T08:03
религия
рюрик
киев
псков
рим
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают День памяти равноапостольной княгини Ольги, с которой связано немало исторических казусов. Например, при ее правлении Русь едва не приняла католичество. Об этом и других малоизученных эпизодах жизни святой — в материале РИА Новости.Мыслила стратегическиВ середине X века в Киев прибыл видный проповедник немецкий монах Адальберт — для наставления славян в христианской вере. Приглашение он получил не от кого-нибудь, а от самой княгини Ольги.В 959-м правительница отправила послов ко двору германского короля Оттона I. Об этом свидетельствуют западные летописные источники — "Продолжение хроники Регинона Прюмского" и "Херсфельдские анналы".Посланники уверяли, что их народ "хочет отказаться от языческих обычаев". А потому просили снарядить "кого-либо из своих епископов, который открыл бы им путь истины".У многих этот исторический факт до сих пор вызывает недоумение. Почему Ольга, желавшая крестить народ, обратилась не к Византии, от которой сама приняла веру, а к католикам с Запада? Ведь у тех и обряд, и учение совсем иные.Историки, однако, успокаивают: в планы княгини не входило насаждать латинскую веру. Все дело в историческом контексте."Конечно, напряжение между Востоком и Западом к X веку нарастало. Рим и Константинополь вели борьбу за влияние в Европе. Но на тот момент еще не произошло разделения на православную и восточную церкви", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.То есть фактически Ольга обратилась к единоверцам византийских императоров. Хотя различия между латинской и византийской версиями христианства все же были. В основном обрядовые."Правда, к христианству тогда относились не как к религии в нашем сегодняшнем понимании, а как к политическому акту", — подчеркивает Жуков.Поэтому, поясняет исследователь, Ольга хотела не просто крестить подданных, но и заручиться поддержкой сильнейших держав того времени — Византии и Священной Римской империи. С первой в 959-м Русь рассорилась. Из-за этого княгиня и решила попытать счастья у западных соседей.Однако миссия монаха Адальберта провалилась. Новый киевский князь Святослав христиан, мягко говоря, недолюбливал. И проповеднику пришлось спешно бежать из Киева.Все началось гораздо раньшеНесмотря на то что отношения с Константинополем были не самые теплые, сама Ольга крестилась все же там. Хотя мнения историков тут расходятся.Согласно "Повести временных лет" (самому раннему русскому источнику), произошло это в 955-м. Обряд лично совершили император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт."И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери императора Константина I", — говорится в хронике.Из византийских источников известно лишь об одном визите Ольги в Царьград. Сам басилевс Константин Багрянородный подробно описал его в сочинении "Церемонии", правда, не указал года.Зато оставил точные даты официальных приемов — среда 9 сентября и воскресенье 18 октября. Специалисты выяснили: такое сочетание соответствует 957 и 946 годам. Поэтому большинство специалистов убеждены, что правительница крестилась не в 955-м, а двумя годами позже.Есть и другая версия. Среди свиты княгини Константин VII упоминал некоего священника Григория. На этом основании некоторые историки предполагают, что Ольга посетила Константинополь уже крещеной."Дело в том, что еще до Крещения Руси в Киеве и других крупных городах были христианские общины. Например, в 860-х годах произошло "Фотиево крещение", —поясняет Клим Жуков. — А хрестоматийные сюжеты про 988-й год и так далее — это всего лишь политическое действие, когда новую веру официально приняли князь, бояре, дружина и крупные города"."Девочка с севера"Немало вопросов и о происхождении святой. Сведений о жизни до замужества с князем Игорем практически нет.Согласно все той же "Повести временных лет", родом она из Пскова (по-древнерусски "Плесков"). А в житии равноапостольной указано более точное место — село Выбуты. Оба источника свидетельствуют, что княгиня "вышла из бедной семьи".Сохранилось также предание о том, как Ольга впервые встретилась с будущим мужем. Игорь, сын Рюрика, правивший в Киеве, охотился в псковских землях. Как-то раз ему понадобилось переправиться через реку Великую, что недалеко от Выбут.Князь заметил юношу, который плыл на челноке, и попросил о помощи. За молодого гребца Игорь принял Ольгу. Девушка была стройна, красива, и "сердце князя воспламенилось". Вернувшись в Киев, правитель велел привезти ее и взял себе в жены.А вот другой источник — "Иоакимовская летопись" — сообщает, что происходила Ольга из знатного варяжского рода в городе Изборске.Историки, придерживающиеся этой точки зрения, обращают внимание на имя княгини: уж больно оно созвучно со скандинавским "Хельга". К тому же присутствие варягов в тех местах подтверждают археологические находки X века.Есть и третья версия — якобы святая была из болгар.Основанием послужил поздний список "Повести временных лет", датируемый XVI веком. В документе значилось: "Олег [Вещий] пойняв Игорю жену в Болгарах, княжну именем Ольгу, и была она мудра вельми".Топоним "Плесков" проинтерпретировали не как Псков, а как Плиска — древняя болгарская столица. Древнеславянские транскрипции городов действительно совпадают. Но эту версию о корнях Ольги специалисты считают неубедительной.Дело в том, что хронист XVI века допустил ошибку: к моменту составления летописи написание "Плесков" для обозначения Пскова давно вышло из употребления. Поэтому историки уверены, что родина святой — северо-западная Русь. А вот ее этническая принадлежность до сих пор остается загадкой.
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Никита Бизин
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96
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рюрик, киев, псков, рим, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 24.07.2022 (обновлено: 08:03 24.07.2022)
 

"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество

© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкВид на Днепр
Вид на Днепр - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Олег Макаров
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают День памяти равноапостольной княгини Ольги, с которой связано немало исторических казусов. Например, при ее правлении Русь едва не приняла католичество. Об этом и других малоизученных эпизодах жизни святой — в материале РИА Новости.

Мыслила стратегически

В середине X века в Киев прибыл видный проповедник немецкий монах Адальберт — для наставления славян в христианской вере. Приглашение он получил не от кого-нибудь, а от самой княгини Ольги.
В 959-м правительница отправила послов ко двору германского короля Оттона I. Об этом свидетельствуют западные летописные источники — "Продолжение хроники Регинона Прюмского" и "Херсфельдские анналы".
Посланники уверяли, что их народ "хочет отказаться от языческих обычаев". А потому просили снарядить "кого-либо из своих епископов, который открыл бы им путь истины".
У многих этот исторический факт до сих пор вызывает недоумение. Почему Ольга, желавшая крестить народ, обратилась не к Византии, от которой сама приняла веру, а к католикам с Запада? Ведь у тех и обряд, и учение совсем иные.
Историки, однако, успокаивают: в планы княгини не входило насаждать латинскую веру. Все дело в историческом контексте.
© Фото : Axel MauruszatМозаика "Оттон I Великий"
Мозаика Оттон I Великий - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Axel Mauruszat
Мозаика "Оттон I Великий"
"Конечно, напряжение между Востоком и Западом к X веку нарастало. Рим и Константинополь вели борьбу за влияние в Европе. Но на тот момент еще не произошло разделения на православную и восточную церкви", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.
То есть фактически Ольга обратилась к единоверцам византийских императоров. Хотя различия между латинской и византийской версиями христианства все же были. В основном обрядовые.
"Правда, к христианству тогда относились не как к религии в нашем сегодняшнем понимании, а как к политическому акту", — подчеркивает Жуков.
Поэтому, поясняет исследователь, Ольга хотела не просто крестить подданных, но и заручиться поддержкой сильнейших держав того времени — Византии и Священной Римской империи. С первой в 959-м Русь рассорилась. Из-за этого княгиня и решила попытать счастья у западных соседей.
Однако миссия монаха Адальберта провалилась. Новый киевский князь Святослав христиан, мягко говоря, недолюбливал. И проповеднику пришлось спешно бежать из Киева.

Все началось гораздо раньше

Несмотря на то что отношения с Константинополем были не самые теплые, сама Ольга крестилась все же там. Хотя мнения историков тут расходятся.
Согласно "Повести временных лет" (самому раннему русскому источнику), произошло это в 955-м. Обряд лично совершили император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт.
© Public domainРепродукция картины Ивана Акимова "Крещение княгини Ольги"
Репродукция картины Ивана Акимова Крещение княгини Ольги
© Public domain
Репродукция картины Ивана Акимова "Крещение княгини Ольги"
"И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери императора Константина I", — говорится в хронике.
Из византийских источников известно лишь об одном визите Ольги в Царьград. Сам басилевс Константин Багрянородный подробно описал его в сочинении "Церемонии", правда, не указал года.
Зато оставил точные даты официальных приемов — среда 9 сентября и воскресенье 18 октября. Специалисты выяснили: такое сочетание соответствует 957 и 946 годам. Поэтому большинство специалистов убеждены, что правительница крестилась не в 955-м, а двумя годами позже.
Есть и другая версия. Среди свиты княгини Константин VII упоминал некоего священника Григория. На этом основании некоторые историки предполагают, что Ольга посетила Константинополь уже крещеной.
"Дело в том, что еще до Крещения Руси в Киеве и других крупных городах были христианские общины. Например, в 860-х годах произошло "Фотиево крещение", —поясняет Клим Жуков. — А хрестоматийные сюжеты про 988-й год и так далее — это всего лишь политическое действие, когда новую веру официально приняли князь, бояре, дружина и крупные города".

"Девочка с севера"

Немало вопросов и о происхождении святой. Сведений о жизни до замужества с князем Игорем практически нет.
© Public domainРепродукция картины Василия Сазонова "Первая встреча князя Игоря с Ольгой"
Репродукция картины Василия Сазонова Первая встреча князя Игоря с Ольгой
© Public domain
Репродукция картины Василия Сазонова "Первая встреча князя Игоря с Ольгой"
Согласно все той же "Повести временных лет", родом она из Пскова (по-древнерусски "Плесков"). А в житии равноапостольной указано более точное место — село Выбуты. Оба источника свидетельствуют, что княгиня "вышла из бедной семьи".
Сохранилось также предание о том, как Ольга впервые встретилась с будущим мужем. Игорь, сын Рюрика, правивший в Киеве, охотился в псковских землях. Как-то раз ему понадобилось переправиться через реку Великую, что недалеко от Выбут.
Князь заметил юношу, который плыл на челноке, и попросил о помощи. За молодого гребца Игорь принял Ольгу. Девушка была стройна, красива, и "сердце князя воспламенилось". Вернувшись в Киев, правитель велел привезти ее и взял себе в жены.
А вот другой источник — "Иоакимовская летопись" — сообщает, что происходила Ольга из знатного варяжского рода в городе Изборске.
Историки, придерживающиеся этой точки зрения, обращают внимание на имя княгини: уж больно оно созвучно со скандинавским "Хельга". К тому же присутствие варягов в тех местах подтверждают археологические находки X века.
Есть и третья версия — якобы святая была из болгар.
CC BY-SA 3.0 / Sergei Kirillov / Sergey Kirillov. "Princess Olga (Baptism). The first part of the trilogy "Holy Russia". 1993. H.m. 140x100Репродукция картины Сергея Кириллова "Княгиня Ольга (Крещение)". Первая часть трилогии "Святая Русь"
Репродукция картины Сергея Кириллова Княгиня Ольга (Крещение). Первая часть трилогии Святая Русь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Sergei Kirillov / Sergey Kirillov. "Princess Olga (Baptism). The first part of the trilogy "Holy Russia". 1993. H.m. 140x100
Репродукция картины Сергея Кириллова "Княгиня Ольга (Крещение)". Первая часть трилогии "Святая Русь"
Основанием послужил поздний список "Повести временных лет", датируемый XVI веком. В документе значилось: "Олег [Вещий] пойняв Игорю жену в Болгарах, княжну именем Ольгу, и была она мудра вельми".
Топоним "Плесков" проинтерпретировали не как Псков, а как Плиска — древняя болгарская столица. Древнеславянские транскрипции городов действительно совпадают. Но эту версию о корнях Ольги специалисты считают неубедительной.
Дело в том, что хронист XVI века допустил ошибку: к моменту составления летописи написание "Плесков" для обозначения Пскова давно вышло из употребления. Поэтому историки уверены, что родина святой — северо-западная Русь. А вот ее этническая принадлежность до сих пор остается загадкой.
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