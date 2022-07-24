https://ria.ru/20220724/katolichestvo-1804367597.html
"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество
"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество - РИА Новости, 24.07.2022
"В центре интриг". Как Русь чуть не приняла католичество
Православные отмечают День памяти равноапостольной княгини Ольги, с которой связано немало исторических казусов. Например, при ее правлении Русь едва не приняла РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:00
2022-07-24T08:00
2022-07-24T08:03
религия
рюрик
киев
псков
рим
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают День памяти равноапостольной княгини Ольги, с которой связано немало исторических казусов. Например, при ее правлении Русь едва не приняла католичество. Об этом и других малоизученных эпизодах жизни святой — в материале РИА Новости.Мыслила стратегическиВ середине X века в Киев прибыл видный проповедник немецкий монах Адальберт — для наставления славян в христианской вере. Приглашение он получил не от кого-нибудь, а от самой княгини Ольги.В 959-м правительница отправила послов ко двору германского короля Оттона I. Об этом свидетельствуют западные летописные источники — "Продолжение хроники Регинона Прюмского" и "Херсфельдские анналы".Посланники уверяли, что их народ "хочет отказаться от языческих обычаев". А потому просили снарядить "кого-либо из своих епископов, который открыл бы им путь истины".У многих этот исторический факт до сих пор вызывает недоумение. Почему Ольга, желавшая крестить народ, обратилась не к Византии, от которой сама приняла веру, а к католикам с Запада? Ведь у тех и обряд, и учение совсем иные.Историки, однако, успокаивают: в планы княгини не входило насаждать латинскую веру. Все дело в историческом контексте."Конечно, напряжение между Востоком и Западом к X веку нарастало. Рим и Константинополь вели борьбу за влияние в Европе. Но на тот момент еще не произошло разделения на православную и восточную церкви", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.То есть фактически Ольга обратилась к единоверцам византийских императоров. Хотя различия между латинской и византийской версиями христианства все же были. В основном обрядовые."Правда, к христианству тогда относились не как к религии в нашем сегодняшнем понимании, а как к политическому акту", — подчеркивает Жуков.Поэтому, поясняет исследователь, Ольга хотела не просто крестить подданных, но и заручиться поддержкой сильнейших держав того времени — Византии и Священной Римской империи. С первой в 959-м Русь рассорилась. Из-за этого княгиня и решила попытать счастья у западных соседей.Однако миссия монаха Адальберта провалилась. Новый киевский князь Святослав христиан, мягко говоря, недолюбливал. И проповеднику пришлось спешно бежать из Киева.Все началось гораздо раньшеНесмотря на то что отношения с Константинополем были не самые теплые, сама Ольга крестилась все же там. Хотя мнения историков тут расходятся.Согласно "Повести временных лет" (самому раннему русскому источнику), произошло это в 955-м. Обряд лично совершили император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт."И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери императора Константина I", — говорится в хронике.Из византийских источников известно лишь об одном визите Ольги в Царьград. Сам басилевс Константин Багрянородный подробно описал его в сочинении "Церемонии", правда, не указал года.Зато оставил точные даты официальных приемов — среда 9 сентября и воскресенье 18 октября. Специалисты выяснили: такое сочетание соответствует 957 и 946 годам. Поэтому большинство специалистов убеждены, что правительница крестилась не в 955-м, а двумя годами позже.Есть и другая версия. Среди свиты княгини Константин VII упоминал некоего священника Григория. На этом основании некоторые историки предполагают, что Ольга посетила Константинополь уже крещеной."Дело в том, что еще до Крещения Руси в Киеве и других крупных городах были христианские общины. Например, в 860-х годах произошло "Фотиево крещение", —поясняет Клим Жуков. — А хрестоматийные сюжеты про 988-й год и так далее — это всего лишь политическое действие, когда новую веру официально приняли князь, бояре, дружина и крупные города"."Девочка с севера"Немало вопросов и о происхождении святой. Сведений о жизни до замужества с князем Игорем практически нет.Согласно все той же "Повести временных лет", родом она из Пскова (по-древнерусски "Плесков"). А в житии равноапостольной указано более точное место — село Выбуты. Оба источника свидетельствуют, что княгиня "вышла из бедной семьи".Сохранилось также предание о том, как Ольга впервые встретилась с будущим мужем. Игорь, сын Рюрика, правивший в Киеве, охотился в псковских землях. Как-то раз ему понадобилось переправиться через реку Великую, что недалеко от Выбут.Князь заметил юношу, который плыл на челноке, и попросил о помощи. За молодого гребца Игорь принял Ольгу. Девушка была стройна, красива, и "сердце князя воспламенилось". Вернувшись в Киев, правитель велел привезти ее и взял себе в жены.А вот другой источник — "Иоакимовская летопись" — сообщает, что происходила Ольга из знатного варяжского рода в городе Изборске.Историки, придерживающиеся этой точки зрения, обращают внимание на имя княгини: уж больно оно созвучно со скандинавским "Хельга". К тому же присутствие варягов в тех местах подтверждают археологические находки X века.Есть и третья версия — якобы святая была из болгар.Основанием послужил поздний список "Повести временных лет", датируемый XVI веком. В документе значилось: "Олег [Вещий] пойняв Игорю жену в Болгарах, княжну именем Ольгу, и была она мудра вельми".Топоним "Плесков" проинтерпретировали не как Псков, а как Плиска — древняя болгарская столица. Древнеславянские транскрипции городов действительно совпадают. Но эту версию о корнях Ольги специалисты считают неубедительной.Дело в том, что хронист XVI века допустил ошибку: к моменту составления летописи написание "Плесков" для обозначения Пскова давно вышло из употребления. Поэтому историки уверены, что родина святой — северо-западная Русь. А вот ее этническая принадлежность до сих пор остается загадкой.
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рюрик, киев, псков, рим, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают День памяти равноапостольной княгини Ольги, с которой связано немало исторических казусов. Например, при ее правлении Русь едва не приняла католичество. Об этом и других малоизученных эпизодах жизни святой — в материале РИА Новости.
В середине X века в Киев
прибыл видный проповедник немецкий монах Адальберт — для наставления славян в христианской вере. Приглашение он получил не от кого-нибудь, а от самой княгини Ольги.
В 959-м правительница отправила послов ко двору германского короля Оттона I. Об этом свидетельствуют западные летописные источники — "Продолжение хроники Регинона Прюмского" и "Херсфельдские анналы".
Посланники уверяли, что их народ "хочет отказаться от языческих обычаев". А потому просили снарядить "кого-либо из своих епископов, который открыл бы им путь истины".
У многих этот исторический факт до сих пор вызывает недоумение. Почему Ольга, желавшая крестить народ, обратилась не к Византии, от которой сама приняла веру, а к католикам с Запада? Ведь у тех и обряд, и учение совсем иные.
Историки, однако, успокаивают: в планы княгини не входило насаждать латинскую веру. Все дело в историческом контексте.
"Конечно, напряжение между Востоком и Западом к X веку нарастало. Рим
и Константинополь вели борьбу за влияние в Европе
. Но на тот момент еще не произошло разделения на православную и восточную церкви", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.
То есть фактически Ольга обратилась к единоверцам византийских императоров. Хотя различия между латинской и византийской версиями христианства все же были. В основном обрядовые.
"Правда, к христианству тогда относились не как к религии в нашем сегодняшнем понимании, а как к политическому акту", — подчеркивает Жуков.
Поэтому, поясняет исследователь, Ольга хотела не просто крестить подданных, но и заручиться поддержкой сильнейших держав того времени — Византии и Священной Римской империи
. С первой в 959-м Русь рассорилась. Из-за этого княгиня и решила попытать счастья у западных соседей.
Однако миссия монаха Адальберта провалилась. Новый киевский князь Святослав христиан, мягко говоря, недолюбливал. И проповеднику пришлось спешно бежать из Киева.
Все началось гораздо раньше
Несмотря на то что отношения с Константинополем были не самые теплые, сама Ольга крестилась все же там. Хотя мнения историков тут расходятся.
Согласно "Повести временных лет" (самому раннему русскому источнику), произошло это в 955-м. Обряд лично совершили император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт.
"И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери императора Константина I", — говорится в хронике.
Из византийских источников известно лишь об одном визите Ольги в Царьград. Сам басилевс Константин Багрянородный подробно описал его в сочинении "Церемонии", правда, не указал года.
Зато оставил точные даты официальных приемов — среда 9 сентября и воскресенье 18 октября. Специалисты выяснили: такое сочетание соответствует 957 и 946 годам. Поэтому большинство специалистов убеждены, что правительница крестилась не в 955-м, а двумя годами позже.
Есть и другая версия. Среди свиты княгини Константин VII упоминал некоего священника Григория. На этом основании некоторые историки предполагают, что Ольга посетила Константинополь уже крещеной.
"Дело в том, что еще до Крещения Руси в Киеве и других крупных городах были христианские общины. Например, в 860-х годах произошло "Фотиево крещение", —поясняет Клим Жуков. — А хрестоматийные сюжеты про 988-й год и так далее — это всего лишь политическое действие, когда новую веру официально приняли князь, бояре, дружина и крупные города".
Немало вопросов и о происхождении святой. Сведений о жизни до замужества с князем Игорем практически нет.
Согласно все той же "Повести временных лет", родом она из Пскова
(по-древнерусски "Плесков"). А в житии равноапостольной указано более точное место — село Выбуты. Оба источника свидетельствуют, что княгиня "вышла из бедной семьи".
Сохранилось также предание о том, как Ольга впервые встретилась с будущим мужем. Игорь, сын Рюрика
, правивший в Киеве, охотился в псковских землях. Как-то раз ему понадобилось переправиться через реку Великую, что недалеко от Выбут.
Князь заметил юношу, который плыл на челноке, и попросил о помощи. За молодого гребца Игорь принял Ольгу. Девушка была стройна, красива, и "сердце князя воспламенилось". Вернувшись в Киев, правитель велел привезти ее и взял себе в жены.
А вот другой источник — "Иоакимовская летопись" — сообщает, что происходила Ольга из знатного варяжского рода в городе Изборске
.
Историки, придерживающиеся этой точки зрения, обращают внимание на имя княгини: уж больно оно созвучно со скандинавским "Хельга". К тому же присутствие варягов в тех местах подтверждают археологические находки X века.
Есть и третья версия — якобы святая была из болгар.
Основанием послужил поздний список "Повести временных лет", датируемый XVI веком. В документе значилось: "Олег [Вещий] пойняв Игорю жену в Болгарах, княжну именем Ольгу, и была она мудра вельми".
Топоним "Плесков" проинтерпретировали не как Псков, а как Плиска — древняя болгарская столица. Древнеславянские транскрипции городов действительно совпадают. Но эту версию о корнях Ольги специалисты считают неубедительной.
Дело в том, что хронист XVI века допустил ошибку: к моменту составления летописи написание "Плесков" для обозначения Пскова давно вышло из употребления. Поэтому историки уверены, что родина святой — северо-западная Русь. А вот ее этническая принадлежность до сих пор остается загадкой.