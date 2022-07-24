https://ria.ru/20220724/kadyrov-1804626045.html

Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров

Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.07.2022

Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров

Европейские страны пытаются заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:50

2022-07-24T14:50

2022-07-24T15:47

в мире

владимир путин

россия

донбасс

киев

нато

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 24 июл — РИА Новости. Европейские страны пытаются заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Европа заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!" — написал он.По мнению Кадырова, НАТО наивно рассчитывает таким образом ослабить Россию, которая на протяжении истории всегда была готова к любой войне.При этом чеченский лидер обратил внимание, что в случае прямого столкновения Североатлантический альянс отправит воевать мирных украинцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html

https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html

россия

донбасс

киев

луганская народная республика

украина

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в мире, владимир путин, россия, донбасс, киев, нато, луганская народная республика, украина