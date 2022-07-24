Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/kadyrov-1804626045.html
Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров
Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.07.2022
Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров
Европейские страны пытаются заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:50
2022-07-24T15:47
в мире
владимир путин
россия
донбасс
киев
нато
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 24 июл — РИА Новости. Европейские страны пытаются заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Европа заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!" — написал он.По мнению Кадырова, НАТО наивно рассчитывает таким образом ослабить Россию, которая на протяжении истории всегда была готова к любой войне.При этом чеченский лидер обратил внимание, что в случае прямого столкновения Североатлантический альянс отправит воевать мирных украинцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html
https://ria.ru/20220723/zapad-1804351950.html
россия
донбасс
киев
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, донбасс, киев, нато, луганская народная республика, украина
14:50 24.07.2022 (обновлено: 15:47 24.07.2022)
 
Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров обвинил Европу в попытках вынудить Россию начать полномасштабную войну

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 июл — РИА Новости. Европейские страны пытаются заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Европа заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!" — написал он.
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
08:00
Европейские правительства пали за свободу
По мнению Кадырова, НАТО наивно рассчитывает таким образом ослабить Россию, которая на протяжении истории всегда была готова к любой войне.
При этом чеченский лидер обратил внимание, что в случае прямого столкновения Североатлантический альянс отправит воевать мирных украинцев.

"Пошлют отцов, мужей, братьев и сыновей <...> украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы и пинком под зад вышвырнуть продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает на смерть", — заключил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 08:00
Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонбассКиевНАТОЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала