14:50 24.07.2022 (обновлено: 15:47 24.07.2022)
Европа хочет вынудить Россию к полномасштабной войне, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров обвинил Европу в попытках вынудить Россию начать полномасштабную войну
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 июл — РИА Новости. Европейские страны пытаются заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Европа заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!" — написал он.
По мнению Кадырова, НАТО наивно рассчитывает таким образом ослабить Россию, которая на протяжении истории всегда была готова к любой войне.
При этом чеченский лидер обратил внимание, что в случае прямого столкновения Североатлантический альянс отправит воевать мирных украинцев.
"Пошлют отцов, мужей, братьев и сыновей <...> украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы и пинком под зад вышвырнуть продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает на смерть", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.