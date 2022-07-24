https://ria.ru/20220724/izbienie-1804580772.html
В Приморье арестовали подростка, избившего ногами пенсионерку
В Приморье арестовали подростка, избившего ногами пенсионерку - РИА Новости, 24.07.2022
В Приморье арестовали подростка, избившего ногами пенсионерку
Суд в Приморье арестовал подростка, подозреваемого в избиении пенсионерки ради денег, сообщает региональное СУСК. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T06:57
2022-07-24T06:57
2022-07-24T07:01
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Суд в Приморье арестовал подростка, подозреваемого в избиении пенсионерки ради денег, сообщает региональное СУСК.Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились видео, где юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги, на двух других роликах этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет. Еще на двух видео подростка, снимавшего избиение россиянки, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. Автор поста отмечает, что так местные жители наказали подростков, напавших на женщину в поселке Дунай. На избивавшего 74-летнюю жительницу Приморья подростка возбудили дело по статье "Разбой".Подозреваемый требовал передать ему банковскую карту его матери, а также одну тысячу рублей, отмечали ранее в региональном СУСК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, решившего наказать подростка за нападение на пенсионерку.
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html
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происшествия, приморский край
06:57 24.07.2022 (обновлено: 07:01 24.07.2022)
В Приморье арестовали подростка, избившего ногами пенсионерку
В Приморье арестовали подростка, ради денег избившего ногами пенсионерку