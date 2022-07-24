https://ria.ru/20220724/indiya-1804639505.html

В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек

В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек - РИА Новости, 24.07.2022

В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще восемь пострадали при взрыве в доме, где незаконно производили пиротехнику, в индийском штате Бихар на северо-востоке РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:50

2022-07-24T16:50

2022-07-24T16:52

в мире

индия

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще восемь пострадали при взрыве в доме, где незаконно производили пиротехнику, в индийском штате Бихар на северо-востоке страны, сообщает телеканал NDTV.Отмечается, что в результате инцидента часть дома взорвалась, а другая часть загорелась.По данным полиции, "петарды производились внутри дома, где произошел взрыв, а сами взрывы были слышны непрерывно в течение часа", а сам дом использовался как "площадка для незаконного производства пиротехники".

https://ria.ru/20220724/terrorizm-1804609095.html

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в мире, индия, происшествия