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В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек - РИА Новости, 24.07.2022
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В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек
В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек - РИА Новости, 24.07.2022
В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек
По меньшей мере шесть человек погибли, еще восемь пострадали при взрыве в доме, где незаконно производили пиротехнику, в индийском штате Бихар на северо-востоке РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:50
2022-07-24T16:52
в мире
индия
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще восемь пострадали при взрыве в доме, где незаконно производили пиротехнику, в индийском штате Бихар на северо-востоке страны, сообщает телеканал NDTV.Отмечается, что в результате инцидента часть дома взорвалась, а другая часть загорелась.По данным полиции, "петарды производились внутри дома, где произошел взрыв, а сами взрывы были слышны непрерывно в течение часа", а сам дом использовался как "площадка для незаконного производства пиротехники".
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в мире, индия, происшествия
16:50 24.07.2022 (обновлено: 16:52 24.07.2022)
 
В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек

NDTV: в Индии при взрыве в доме, где незаконно производили петарды, погибли шесть человек

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Индии
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще восемь пострадали при взрыве в доме, где незаконно производили пиротехнику, в индийском штате Бихар на северо-востоке страны, сообщает телеканал NDTV.
"Шесть человек погибли в результате взрыва в доме предпринимателя, производившего петарды, в деревне Худай Баг в районе полицейского участка Хайра в округе Саран в Бихаре... По меньшей мере восемь человек оказались в ловушке под обломками. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Садар в Чхапре. Состояние восьми пострадавших оценивается как критическое", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в результате инцидента часть дома взорвалась, а другая часть загорелась.
По данным полиции, "петарды производились внутри дома, где произошел взрыв, а сами взрывы были слышны непрерывно в течение часа", а сам дом использовался как "площадка для незаконного производства пиротехники".
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