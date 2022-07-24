16:50 24.07.2022 (обновлено: 16:52 24.07.2022)
В Индии при взрыве дома погибли не менее шести человек
NDTV: в Индии при взрыве в доме, где незаконно производили петарды, погибли шесть человек
Автомобиль скорой помощи в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще восемь пострадали при взрыве в доме, где незаконно производили пиротехнику, в индийском штате Бихар на северо-востоке страны, сообщает телеканал NDTV.
"Шесть человек погибли в результате взрыва в доме предпринимателя, производившего петарды, в деревне Худай Баг в районе полицейского участка Хайра в округе Саран в Бихаре... По меньшей мере восемь человек оказались в ловушке под обломками. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Садар в Чхапре. Состояние восьми пострадавших оценивается как критическое", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в результате инцидента часть дома взорвалась, а другая часть загорелась.
По данным полиции, "петарды производились внутри дома, где произошел взрыв, а сами взрывы были слышны непрерывно в течение часа", а сам дом использовался как "площадка для незаконного производства пиротехники".