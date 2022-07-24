https://ria.ru/20220724/goroskop-1800490138.html

Названы знаки зодиака, чьи представители будут богаты и знамениты

Названы знаки зодиака, чьи представители будут богаты и знамениты - РИА Новости, 24.07.2022

Названы знаки зодиака, чьи представители будут богаты и знамениты

Легкий нрав, трудолюбие, амбиции и удача — есть те, кто просто притягивает к себе успех. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака легче всего... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T06:11

2022-07-24T06:11

2022-07-24T06:19

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Легкий нрав, трудолюбие, амбиции и удача — есть те, кто просто притягивает к себе успех. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака легче всего станут богаты и знамениты, пишет Times of India. Овны нетерпеливы. И все же эти пылкие натуры часто добиваются успеха, потому что они очень умны и превращают свою страсть в работу. Терпеливы Тельцы. И чрезвычайно упорны. Трудиться они будут пока не достигнут желаемого, а мотивирует их, в частности, стремление вести роскошную жизнь. К тому же, фортуна часто на их стороне. Львы не сложат руки, если потерпят крах. Для них это всего лишь повод быть лучше. Им нравится быть в центре внимания, так что в конце концов благосостояние и слава неизбежны.Девы непробиваемы. Их ничто не может сбить с пути к популярности и большим деньгам. Они трудолюбивы и не довольствуются чем-то средним. Такие качества помогают им добиваться желаемого.Козероги — самые успешные. Они прирожденные боссы и знают, как организовать все так, чтобы работа была выполнена. Подняться по карьерной лестнице им помогает решительный характер. Представители других знаков зодиака вряд ли будут спешить и прилагать усилия, чтобы добиться успеха. И вполне вероятно, что они просто не честолюбивы.

https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, астрология, стиль жизни, знаки зодиака, культура