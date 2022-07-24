https://ria.ru/20220724/gorlovka-1804669634.html
Поликлиника в Горловке получила значительные повреждения при обстреле ВСУ
Поликлиника в Горловке получила значительные повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 24.07.2022
Поликлиника в Горловке получила значительные повреждения при обстреле ВСУ
Здание поликлиники получило значительные повреждения из-за обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T20:47
2022-07-24T20:47
2022-07-24T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Здание поликлиники получило значительные повреждения из-за обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось об обстреле Центрально-Городского района Горловки."В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки украинскими карателями зафиксировано очередное попадание снаряда в здание поликлиники Городской больницы № 1. Лечебное учреждение получило значительные повреждения", - написал Приходько в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, горловка
Поликлиника в Горловке получила значительные повреждения при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Приходько: здание городской поликлиники получило повреждения при обстреле ВСУ