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Во Франции ввели ограничения на использование воды - РИА Новости, 24.07.2022
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Во Франции ввели ограничения на использование воды
Во Франции ввели ограничения на использование воды - РИА Новости, 24.07.2022
Во Франции ввели ограничения на использование воды
Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:13
2022-07-24T13:45
в мире
франция
погода
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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал BFMTV.По данным СМИ, нехватка воды сильнее всего затронула регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант. Причиной стала аномально жаркая погода, сохраняющаяся в течение нескольких недель, а также небольшое количество осадков в зимний период.Согласно введенным ограничениям, жителям наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем.Издание назвало эти меры "исключительным феноменом такого масштаба" для этого времени года и отметило, что "надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало".Во Франции, как и в некоторых других европейских странах, установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что высокая температура воздуха сохранится до середины следующей недели.
https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804602605.html
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в мире, франция, погода
13:13 24.07.2022 (обновлено: 13:45 24.07.2022)
 
Во Франции ввели ограничения на использование воды

BFMTV: в 88 департаментах Франции ввели ограничения на использование воды из-за жары

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран с водой
Кран с водой - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран с водой. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал BFMTV.
По данным СМИ, нехватка воды сильнее всего затронула регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант. Причиной стала аномально жаркая погода, сохраняющаяся в течение нескольких недель, а также небольшое количество осадков в зимний период.
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Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери
Согласно введенным ограничениям, жителям наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем.
Издание назвало эти меры "исключительным феноменом такого масштаба" для этого времени года и отметило, что "надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало".
Во Франции, как и в некоторых других европейских странах, установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что высокая температура воздуха сохранится до середины следующей недели.
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