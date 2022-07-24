https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804616236.html

Во Франции ввели ограничения на использование воды

Во Франции ввели ограничения на использование воды - РИА Новости, 24.07.2022

Во Франции ввели ограничения на использование воды

Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:13

2022-07-24T13:13

2022-07-24T13:45

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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал BFMTV.По данным СМИ, нехватка воды сильнее всего затронула регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант. Причиной стала аномально жаркая погода, сохраняющаяся в течение нескольких недель, а также небольшое количество осадков в зимний период.Согласно введенным ограничениям, жителям наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем.Издание назвало эти меры "исключительным феноменом такого масштаба" для этого времени года и отметило, что "надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало".Во Франции, как и в некоторых других европейских странах, установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что высокая температура воздуха сохранится до середины следующей недели.

https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804602605.html

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, погода