https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804616236.html
Во Франции ввели ограничения на использование воды
Во Франции ввели ограничения на использование воды - РИА Новости, 24.07.2022
Во Франции ввели ограничения на использование воды
Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:13
2022-07-24T13:13
2022-07-24T13:45
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ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал BFMTV.По данным СМИ, нехватка воды сильнее всего затронула регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант. Причиной стала аномально жаркая погода, сохраняющаяся в течение нескольких недель, а также небольшое количество осадков в зимний период.Согласно введенным ограничениям, жителям наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем.Издание назвало эти меры "исключительным феноменом такого масштаба" для этого времени года и отметило, что "надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало".Во Франции, как и в некоторых других европейских странах, установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что высокая температура воздуха сохранится до середины следующей недели.
https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804602605.html
https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, погода
13:13 24.07.2022 (обновлено: 13:45 24.07.2022)
Во Франции ввели ограничения на использование воды
BFMTV: в 88 департаментах Франции ввели ограничения на использование воды из-за жары
ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости.
Во Франции власти ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны из-за сильной жары и засухи, передает телеканал BFMTV
.
По данным СМИ, нехватка воды сильнее всего затронула регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант. Причиной стала аномально жаркая погода, сохраняющаяся в течение нескольких недель, а также небольшое количество осадков в зимний период.
Согласно введенным ограничениям, жителям наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем.
Издание назвало эти меры "исключительным феноменом такого масштаба" для этого времени года и отметило, что "надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало".
Во Франции
, как и в некоторых других европейских странах, установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что высокая температура воздуха сохранится до середины следующей недели.