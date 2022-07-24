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Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым

Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 24.07.2022

Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым

Американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, написала в Telegram представитель внешнеполитического РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T03:14

2022-07-24T03:14

2022-07-24T08:30

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россия

мария захарова

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, написала в Telegram представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.По ее словам, таким образом представители Госдепа пытаются продемонстрировать "изоляцию" России.Дипломат отметила, что для этих целей Москва использует не изображения, а "глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности" высокопоставленных представителей Соединенных Штатов.Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

https://ria.ru/20220708/lavrov-1801123684.html

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в мире, москва, египет, государственный департамент сша, россия, мария захарова, сергей лавров, сша