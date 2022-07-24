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Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 24.07.2022
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Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым - РИА Новости, 24.07.2022
Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым
Американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, написала в Telegram представитель внешнеполитического РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T03:14
2022-07-24T08:30
в мире
москва
египет
государственный департамент сша
россия
мария захарова
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, написала в Telegram представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.По ее словам, таким образом представители Госдепа пытаются продемонстрировать "изоляцию" России.Дипломат отметила, что для этих целей Москва использует не изображения, а "глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности" высокопоставленных представителей Соединенных Штатов.Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
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в мире, москва, египет, государственный департамент сша, россия, мария захарова, сергей лавров, сша
03:14 24.07.2022 (обновлено: 08:30 24.07.2022)
 
Захарова заявила о "мольбах" Госдепа не фотографироваться с Лавровым

Захарова рассказала о просьбах США к дипломатам других стран не делать фото с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американские дипломаты просят зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, написала в Telegram представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, таким образом представители Госдепа пытаются продемонстрировать "изоляцию" России.
"Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции", — рассказала Захарова.
Дипломат отметила, что для этих целей Москва использует не изображения, а "глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности" высокопоставленных представителей Соединенных Штатов.
Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 09:28
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В миреМоскваЕгипетГосударственный департамент СШАРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровСША
 
 
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