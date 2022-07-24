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Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.07.2022
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Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией
Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.07.2022
Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией
Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что Каир рассчитывает на продолжение успешного сотрудничества с Москвой и реализацию совместных проектов. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:39
2022-07-24T14:52
в мире
цены на нефть
сергей лавров
россия
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что Каир рассчитывает на продолжение успешного сотрудничества с Москвой и реализацию совместных проектов."Мы надеемся на продолжение крепкого сотрудничества на основе взаимного уважения и общей выгоды", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."У нас много сфер экономического сотрудничества и крупных национальных совместных проектов, мы заинтересованы в поддержании темпов реализации всех этих проектов", - подчеркнул министр.
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, россия
14:39 24.07.2022 (обновлено: 14:52 24.07.2022)
 
Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией

Глава МИД Египта Шукри выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией

CC BY-SA 2.5 / michael hoefner /  / Перейти в фотобанкВид на город-порт Александрию
Вид на город-порт Александрию - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
CC BY-SA 2.5 / michael hoefner /
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что Каир рассчитывает на продолжение успешного сотрудничества с Москвой и реализацию совместных проектов.
"Мы надеемся на продолжение крепкого сотрудничества на основе взаимного уважения и общей выгоды", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"У нас много сфер экономического сотрудничества и крупных национальных совместных проектов, мы заинтересованы в поддержании темпов реализации всех этих проектов", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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Лавров и глава МИД Египта обсудили пути решения конфликта на Украине
 
В миреЦены на нефтьСергей ЛавровРоссия
 
 
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