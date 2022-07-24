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Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией

Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.07.2022

Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что Каир рассчитывает на продолжение успешного сотрудничества с Москвой и реализацию совместных проектов. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:39

2022-07-24T14:39

2022-07-24T14:52

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сергей лавров

россия

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что Каир рассчитывает на продолжение успешного сотрудничества с Москвой и реализацию совместных проектов."Мы надеемся на продолжение крепкого сотрудничества на основе взаимного уважения и общей выгоды", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."У нас много сфер экономического сотрудничества и крупных национальных совместных проектов, мы заинтересованы в поддержании темпов реализации всех этих проектов", - подчеркнул министр.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сергей лавров, россия