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Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией
Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.07.2022
Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией
Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что Каир рассчитывает на продолжение успешного сотрудничества с Москвой и реализацию совместных проектов. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T14:39
2022-07-24T14:39
2022-07-24T14:52
в мире
цены на нефть
сергей лавров
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что Каир рассчитывает на продолжение успешного сотрудничества с Москвой и реализацию совместных проектов."Мы надеемся на продолжение крепкого сотрудничества на основе взаимного уважения и общей выгоды", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."У нас много сфер экономического сотрудничества и крупных национальных совместных проектов, мы заинтересованы в поддержании темпов реализации всех этих проектов", - подчеркнул министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сергей лавров, россия
14:39 24.07.2022 (обновлено: 14:52 24.07.2022)
Глава МИД Египта надеется на продолжение сотрудничества с Россией
Глава МИД Египта Шукри выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией