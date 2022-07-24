https://ria.ru/20220724/dosug-1804630269.html

ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области

ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2022

ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области

"Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области, три таких центра уже работают на территории ЛНР, рассказали в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:31

2022-07-24T15:31

2022-07-24T15:35

луганская народная республика

единая россия

анна кузнецова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804630757_0:284:1201:959_1920x0_80_0_0_c4f0678eea5e47cb7a933f66bb4d0542.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области, три таких центра уже работают на территории ЛНР, рассказали в пресс-службе партии.Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, уже привезено все необходимое для следующего досугового центра, который откроется в ближайшее время."Это и спортинвентарь, и музыкальные инструменты, и канцтовары", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

https://ria.ru/20220723/turchak-1804507726.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, единая россия, анна кузнецова