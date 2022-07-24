https://ria.ru/20220724/dosug-1804630269.html
ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области
ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2022
ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области
"Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области, три таких центра уже работают на территории ЛНР, рассказали в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:31
2022-07-24T15:31
2022-07-24T15:35
луганская народная республика
единая россия
анна кузнецова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804630757_0:284:1201:959_1920x0_80_0_0_c4f0678eea5e47cb7a933f66bb4d0542.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области, три таких центра уже работают на территории ЛНР, рассказали в пресс-службе партии.Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, уже привезено все необходимое для следующего досугового центра, который откроется в ближайшее время."Это и спортинвентарь, и музыкальные инструменты, и канцтовары", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
https://ria.ru/20220723/turchak-1804507726.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804630757_0:59:1201:959_1920x0_80_0_0_dc61fc2e33b54fd4ae16c1a19f7e103b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, единая россия, анна кузнецова
15:31 24.07.2022 (обновлено: 15:35 24.07.2022)
ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области
"Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области