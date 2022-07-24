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ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2022
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ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области
ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2022
ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области
"Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области, три таких центра уже работают на территории ЛНР, рассказали в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:31
2022-07-24T15:35
луганская народная республика
единая россия
анна кузнецова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области, три таких центра уже работают на территории ЛНР, рассказали в пресс-службе партии.Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, уже привезено все необходимое для следующего досугового центра, который откроется в ближайшее время."Это и спортинвентарь, и музыкальные инструменты, и канцтовары", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
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луганская народная республика, единая россия, анна кузнецова
15:31 24.07.2022 (обновлено: 15:35 24.07.2022)
 
ЕР открыла первый досуговый детский центр в Харьковской области

"Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области

© Фото : Партия "Единая Россия""Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске
Единая Россия открыла первый досуговый детский центр в Купянске - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Партия "Единая Россия"
"Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске Харьковской области, три таких центра уже работают на территории ЛНР, рассказали в пресс-службе партии.
"Единая Россия" открыла первый досуговый детский центр в Купянске. Три таких центра уже работают на территории ЛНР - в них партия доставила все необходимое для творческих занятий", - сказано в сообщении.
Как отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, уже привезено все необходимое для следующего досугового центра, который откроется в ближайшее время.
"Это и спортинвентарь, и музыкальные инструменты, и канцтовары", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
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