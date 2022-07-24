https://ria.ru/20220724/donbass-1804629250.html
Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР
Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022
Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что ГД и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:22
2022-07-24T15:22
2022-07-24T15:34
политика
россия
луганская народная республика
москва
госдума рф
виктор водолацкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что ГД и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в районах республики.Координатором работы станет депутат Госдумы, руководитель группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий."При этом мы будем учитывать соглашения, которые заключают регионы РФ с районами и городами ЛНР. Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска", - добавил он.Спикер ГД также отметил, что поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска: "Это право депутата, он может им воспользоваться. Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку".
https://ria.ru/20220722/chinovniki-1804182849.html
https://ria.ru/20220716/rakety-1802918385.html
россия
луганская народная республика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, москва, госдума рф, виктор водолацкий
15:22 24.07.2022 (обновлено: 15:34 24.07.2022)
Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР
Спикер ГД Володин заявил, что российские депутаты будут вести прием жителей ЛНР