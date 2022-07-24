https://ria.ru/20220724/donbass-1804629250.html

Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР

Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022

Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что ГД и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:22

2022-07-24T15:22

2022-07-24T15:34

политика

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москва

госдума рф

виктор водолацкий

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что ГД и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в районах республики.Координатором работы станет депутат Госдумы, руководитель группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий."При этом мы будем учитывать соглашения, которые заключают регионы РФ с районами и городами ЛНР. Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска", - добавил он.Спикер ГД также отметил, что поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска: "Это право депутата, он может им воспользоваться. Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку".

https://ria.ru/20220722/chinovniki-1804182849.html

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политика, россия, луганская народная республика, москва, госдума рф, виктор водолацкий