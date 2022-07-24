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Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022
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Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР
Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР - РИА Новости, 24.07.2022
Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что ГД и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:22
2022-07-24T15:34
политика
россия
луганская народная республика
москва
госдума рф
виктор водолацкий
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что ГД и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в районах республики.Координатором работы станет депутат Госдумы, руководитель группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий."При этом мы будем учитывать соглашения, которые заключают регионы РФ с районами и городами ЛНР. Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска", - добавил он.Спикер ГД также отметил, что поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска: "Это право депутата, он может им воспользоваться. Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку".
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политика, россия, луганская народная республика, москва, госдума рф, виктор водолацкий
15:22 24.07.2022 (обновлено: 15:34 24.07.2022)
 
Депутаты Госдумы будут вести прием жителей ЛНР

Спикер ГД Володин заявил, что российские депутаты будут вести прием жителей ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что ГД и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в районах республики.
"Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов с тем, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной Думы", - рассказал Володин.
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Координатором работы станет депутат Госдумы, руководитель группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий.
"При этом мы будем учитывать соглашения, которые заключают регионы РФ с районами и городами ЛНР. Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска", - добавил он.
Спикер ГД также отметил, что поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска: "Это право депутата, он может им воспользоваться. Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку".
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ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМоскваГосдума РФВиктор Водолацкий
 
 
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