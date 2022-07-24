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Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке

Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке

Детский сад, многоквартирные жилые дома повреждены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:38

2022-07-24T13:38

2022-07-24T13:48

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

петровский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Детский сад, многоквартирные жилые дома повреждены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

украина

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, вооруженные силы украины, украина