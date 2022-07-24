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Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке - РИА Новости, 24.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/donbass-1804619519.html
Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке
Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке
Детский сад, многоквартирные жилые дома повреждены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:38
2022-07-24T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Детский сад, многоквартирные жилые дома повреждены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, вооруженные силы украины, украина
13:38 24.07.2022 (обновлено: 13:48 24.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли детский сад и жилые дома в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли детский сад и жилые дома в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Детский сад, многоквартирные жилые дома повреждены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района города Донецка: улица Осоавиахима, 14, 17 - многоквартирные жилые дома; - улица Серафимовича, 1 – детский сад № 94", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами и минами калибром 120, 122 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков
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