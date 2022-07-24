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Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации
Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации - РИА Новости, 24.07.2022
Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах создать мастер-план восстановления Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:30
2022-07-24T13:30
2022-07-24T13:30
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марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах создать мастер-план восстановления Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем.В опубликованном в Telegram видео Хуснуллин сообщил, что на заседании штаба в субботу подробно обсудили восстановление Мариуполя.По его словам, на прошлой неделе рабочая группа Минстроя во главе с министром Иреком Файзуллиным привезла большое количество материалов."Договорились о том, что будем делать также мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором по примеру с Мариуполем тоже распишем, что в какие годы будет сделано", - сказал Хуснуллин.
https://ria.ru/20220721/stroitelstvo-1803982796.html
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в мире, россия, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мариуполь
Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации
Вице-премьер Хуснуллин: будем создавать мастер-план развития Северодонецкой агломерации