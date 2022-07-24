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Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации - РИА Новости, 24.07.2022
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Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации
Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации - РИА Новости, 24.07.2022
Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах создать мастер-план восстановления Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:30
2022-07-24T13:30
в мире
россия
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
мариуполь
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах создать мастер-план восстановления Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем.В опубликованном в Telegram видео Хуснуллин сообщил, что на заседании штаба в субботу подробно обсудили восстановление Мариуполя.По его словам, на прошлой неделе рабочая группа Минстроя во главе с министром Иреком Файзуллиным привезла большое количество материалов."Договорились о том, что будем делать также мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором по примеру с Мариуполем тоже распишем, что в какие годы будет сделано", - сказал Хуснуллин.
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в мире, россия, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мариуполь
13:30 24.07.2022
 
Хуснуллин рассказал о планах развития Северодонецкой агломерации

Вице-премьер Хуснуллин: будем создавать мастер-план развития Северодонецкой агломерации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах создать мастер-план восстановления Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем.
В опубликованном в Telegram видео Хуснуллин сообщил, что на заседании штаба в субботу подробно обсудили восстановление Мариуполя.
"Раскрутили сейчас работу, раскручиваем, по восстановлению Северодонецкой агломерации - это Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное", - рассказал Хуснуллин.
По его словам, на прошлой неделе рабочая группа Минстроя во главе с министром Иреком Файзуллиным привезла большое количество материалов.
"Договорились о том, что будем делать также мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором по примеру с Мариуполем тоже распишем, что в какие годы будет сделано", - сказал Хуснуллин.
Восстановление после разрушения: строители круглосуточно возводят новые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:25
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят домаВоенно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.
 
В миреРоссияМарат ХуснуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Мариуполь
 
 
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